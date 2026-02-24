ACEITES VEGETALES: el aceite de palma cae por tercera sesión ante débil demanda y fortaleza del ringgit

YAKARTA, 24 feb (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma de Malasia bajaban ligeramente por tercera sesión consecutiva el martes, lastrados por la fortaleza del ringgit y los datos de los inspectores de carga que muestran unas exportaciones débiles. El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en mayo en la Bolsa de Derivados de Malasia bajaba 12 ringgit, o un 0,29%, hasta situarse en 4.071 ringgit (US$1.043,85) la tonelada métrica al mediodía. El contrato se negoció entre 4.071 y 4.117 ringgit en la sesión matinal.

"El mercado busca una nueva dirección, no hay muchas noticias que lo muevan", dijo Paramalingam Supramaniam, director de la correduría Pelindung Bestari, en Selangor, y añadió que la fortaleza del ringgit y los débiles datos de exportación presionaron los precios.

Las exportaciones de productos de aceite de palma de Malasia entre el 1 y el 20 de febrero se estimaron entre un 8,9% y un 12,6% menos que el mes anterior, según datos de las empresas de inspección de cargamentos Intertek Testing Services y AmSpec Agri Malaysia. El ringgit, la moneda de comercio del aceite de palma, se depreció un 0,18% frente al dólar, pero seguía rondando su nivel más alto desde abril de 2018. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian subía un 1,09%, mientras que su contrato de aceite de palma ganaba un 1,03%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Comercio de Chicago subían un 0,1%.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles rivales, ya que compite por una cuota del mercado mundial de aceites vegetales. El aceite de palma podría volver a alcanzar su máximo del 20 de febrero, de 4.156 ringgit por tonelada, impulsado por una "ola c".

(1 dólar = 3,9000 ringgit)

(Información de Bernadette Christina; edición de Sumana Nandy, Janane Venkatraman y Subhranshu Sahu; edición en español de María Bayarri Cárdenas)