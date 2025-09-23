Aceites vegetales: el aceite de palma cae un 3% al levantar la Argentina el impuesto a la exportación de aceite de soja

KUALA LUMPUR, 23 sep (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio caían más de un 3% el martes, después de que Argentina, principal exportador de aceite de soja, a la exportación, con lo que el aceite de soja resulta más barato que el de palma. El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en diciembre en la Bolsa de Derivados de la Bolsa de Malasia bajó 162 ringgit, o un 3,65%, a 4281 ringgit (US$1020,26) la tonelada métrica al mediodía, tras una subida del 0,41% en la sesión anterior.

Las noticias sobre Argentina desencadenaron una venta masiva en los mercados de Chicago y Dalian que se ha extendido al mercado del aceite de palma, dijo Paramalingam Supramaniam, director de la correduría Pelindung Bestari, en Selangor.

Argentina eliminó temporalmente el lunes los impuestos a la exportación de cereales y sus subproductos, con la intención de acelerar las ventas al exterior y obtener los dólares que tanto necesita para sostener el debilitado peso argentino. La suspensión durará hasta finales de octubre, o hasta que las exportaciones alcancen los 7000 millones de dólares.

Las pérdidas en el aceite de palma se vieron limitadas por la ralentización de la producción de septiembre en Malasia y las expectativas de que el monzón reduzca los rendimientos en el cuarto trimestre, dijo Supramaniam.

Las exportaciones libres de impuestos han hecho que los envíos de aceite de soja argentino sean más baratos que los de aceite de palma, no solo para los compradores africanos, sino también para los de India, dijo un comerciante de Bombay. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian caía un 3,76%, mientras que el de aceite de palma perdía un 3,88%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago bajaban un 1,59%.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles rivales, ya que compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales.

Los descendían por quinta sesión consecutiva, que el acuerdo preliminar alcanzado entre Irak y los gobiernos regionales kurdos para reiniciar un oleoducto aumentó la preocupación por el exceso de oferta.

La debilidad de los futuros del crudo hace de la palma una opción menos atractiva como materia prima del biodiésel.

El aceite de palma puede ampliar las pérdidas a 4309 ringgit por tonelada, impulsado por una "onda C", dijo el analista técnico de Reuters Wang Tao.

(US$1 = 4,1960 ringgit)

(Información de Ashley Tang y Rajendra Jadhav; edición de Subhranshu Sahu; edición en español de María Bayarri Cárdenas)