ACEITES VEGETALES: el aceite de palma cae y apunta a primera caída semanal en cinco semanas

YAKARTA, 6 feb (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma de Malasia caían por segunda sesión consecutiva el viernes, siguiendo la estela de los aceites comestibles competidores en los mercados de Chicago y Dalian, y encaminándose a registrar su primera caída semanal en cinco semanas. El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en abril en la Bolsa de Derivados de Malasia perdía 15 ringgit, o un 0,36%, hasta situarse en 4.191 ringgit (US$1.061,01) por tonelada métrica al cierre de la sesión matinal. El contrato ha perdido un 0,9% en la semana.

"Los futuros del aceite de palma crudo de la Bolsa de Malasia siguen la tendencia bajista de los mercados externos, pero la debilidad del ringgit amortigua algunas pérdidas", dijo un operador en Kuala Lumpur. El contrato de aceite de soja más negociado de Dalian bajaba un 0,27%, mientras que su contrato de aceite de palma perdía un 0,64%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Comercio de Chicago bajaban un 0,16%.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles competidores, ya que compite por una cuota del mercado mundial de aceites vegetales.

El ringgit malasio, la moneda del contrato comercial, descendía un 0,13% frente al dólar estadounidense el viernes, lo que hizo que el contrato resultara más atractivo para los tenedores de divisas extranjeras.

Las existencias de aceite de palma de Malasia pondrán fin en enero a una racha alcista de 10 meses, después de que las exportaciones se dispararan durante una desaceleración estacional de la producción, según una encuesta de Reuters. El aceite de palma podría volver a poner a prueba el soporte en 4.169 ringgit por tonelada métrica, y una ruptura por debajo podría abrir el camino hacia el rango de 4.116-4.148 ringgit, según el analista técnico de Reuters Wang Tao.

(1 dólar = 3,9500 ringgit)

(Información de Bernadette Christina; edición de Harikrishnan Nair; editado en español por Patrycja Dobrowolska)