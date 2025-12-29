ACEITES VEGETALES: El aceite de palma cede ante la preocupación por las existencias

KUALA LUMPUR, 29 dic (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio se encaminaban a interrumpir una subida de cuatro sesiones el lunes, ya que el aumento de los niveles de reservas pesaba sobre el mercado, mientras que se esperaba que la disminución de la producción y una demanda más firme mantuvieran los precios elevados. El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en marzo en la Bolsa de Derivados de Bursa Malasia bajaba 17 ringgit, o un 0,42%, a 4.072 ringgit (US$1.004,94) la tonelada métrica en la pausa del mediodía.

El mercado se está viendo afectado por un ánimo negativo debido a los elevados niveles de existencias en el país, dijo David Ng, un operador por cuenta propia de la empresa comercial Iceberg X Sdn Bhd, en Kuala Lumpur.

Sin embargo, Ng dijo que las expectativas de un ritmo de producción más lento y una mayor demanda en las próximas semanas apoyarán los precios a corto plazo.

Se espera que la Junta de Aceite de Palma de Malasia publique sus datos de oferta y demanda de diciembre el 12 de enero.

(1 $ = 4,0520 ringgit)

