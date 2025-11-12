ACEITES VEGETALES: El aceite de palma cotiza a la baja ante la firmeza del ringgit

KUALA LUMPUR, 12 nov (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio caían el miércoles tras dos sesiones consecutivas de avances, presionados por un ringgit más fuerte que ha encarecido la materia prima para los compradores con divisas extranjeras. El contrato de referencia de aceite de palma para entrega en enero en la Bolsa de Derivados de Bursa Malasia retrocedía 14 ringgit, o un 0,34%, a 4.123 ringgit (US$976,09) la tonelada métrica en la pausa del mediodía. El contrato un 0,61% en las dos últimas sesiones.

El mercado cotizaba a la baja debido a la fortaleza del ringgit, que pesaba en el sentimiento, dijo David Ng, un operador por cuenta propia de la empresa comercial Iceberg X Sdn Bhd, en Kuala Lumpur. El ringgit, la divisa comercial de la palma, se fortalecía un 0,15% frente al dólar estadounidense, hasta 4,13, a las 0500 GMT, y alcanzaba su nivel más alto en un año. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian, se revalorizaba un 0,39%, mientras que el de aceite de palma, perdía un 0,21%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago subían un 0,16%.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles rivales, dado que compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales.

Los precios del petróleo apenas variaban tras subir en la sesión anterior ante las expectativas de que el fin del cierre de la Administración estadounidense, el más prolongado de la historia, impulse la demanda en ese país.

La debilidad de los futuros del crudo hace de la palma una opción menos atractiva como materia prima del biodiésel.

El consumo de biodiésel de Indonesia este año hasta el 10 de noviembre alcanzó los 12,25 millones de kilolitros de éster metílico de ácidos grasos elaborado a partir de aceite de palma, según un representante del Ministerio de Energía.

La unidad de semillas oleaginosas de la comercializadora estatal china COFCO dijo que había firmado acuerdos para comprar soja, aceite de soja, aceite de palma y otros productos agrícolas brasileños, por un total de casi 20 millones de toneladas por valor de más de 10.000 millones de dólares.

Se espera que el aceite de palma vuelva a probar la resistencia de 4.174 ringgit por tonelada, una ruptura por encima de la cual podría desencadenar una ganancia en el rango de 4.196 ringgit a 4.223 ringgit, dijo el analista técnico de Reuters Wang Tao.

(1 dólar = 4,2240 ringgit)

(Información de Ashley Tang; edición de Subhranshu Sahu y Harikrishnan Nair; edición en español de Paula Villalba)