Aceites vegetales: el aceite de palma cotiza plano tras la caída del ringgit en Dalian

YAKARTA, 30 oct (Reuters) - Los futuros del aceite de palma malasio cotizaban sin cambios el jueves, siguiendo los movimientos del mercado de Dalian y el debilitamiento del ringgit, pero se encaminaban a una segunda caída mensual consecutiva. El contrato de referencia de aceite de palma para entrega en enero en la Bolsa de Derivados de Bursa Malasia cotizaba estable a 4252 ringgit (US$1006,63) la tonelada métrica al mediodía.

El contrato ha perdido un 2,30% en lo que va de octubre.

"Los futuros siguieron a Dalian a la espera de nuevos catalizadores", dijo un operador de Kuala Lumpur. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian subía un 0,94%, mientras que su contrato de aceite de palma perdía un 0,23%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago (CBOT) cedían un 0,9%.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles competidores, en un momento en que compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales.

Las existencias de aceite de palma de Indonesia disminuyeron ligeramente en agosto, hasta 2,54 millones de toneladas métricas, un 1% menos que el mes anterior, y la caída de la producción compensó el descenso de las exportaciones, según la asociación indonesia de aceite de palma Gapki. El ringgit, la divisa comercial de la palma, se debilitaba un 0,31% frente al dólar, lo que hacía que el aceite de palma resultara más atractivo para los compradores con divisas extranjeras.

Se espera que el aceite de palma rebote aún más en un rango de 4289-4308 ringgit por tonelada métrica, según lo sugerido por un canal descendente y el RSI horario, dijo el analista técnico de Reuters Wang Tao.

(US$1 = 4,2240 ringgit) (Información de Bernadette Christina y Dewi Kurniawati; edición de Sumana Nandy y Mrigank Dhaniwala; editado en español por Patrycja Dobrowolska)