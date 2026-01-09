ACEITES VEGETALES-El aceite de palma de Malasia sube apoyado por rivales y plan fiscal de Indonesia

YAKARTA, 9 ene (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio ampliaban el viernes las ganancias a una tercera sesión ⁠y se encaminaban a ⁠una subida semanal, apoyados por la fortaleza de los aceites comestibles competidores en las bolsas de Dalian y Chicago y el plan de Indonesia de ⁠elevar su ‌gravamen ​a la exportación de aceite de palma. El contrato de referencia del aceite de palma ​para entrega en marzo en la Bolsa de Derivados de Bursa Malasia ‌subía 35 ringgit, o un 0,87%, a 4.078 ringgit (1.003,94 ‌dólares) la tonelada métrica en la ​pausa del mediodía.

En lo que va de semana, el contrato ha ganado un 2,18%.

"Si el impuesto indonesio a la exportación aumenta, será un apoyo para el potencial de exportación de aceite de palma de Malasia", dijo Anilkumar Bagani, jefe de análisis de materias primas de la correduría Sunvin Group, en Mumbái.

Es probable que Indonesia aumente su impuesto a la exportación de aceite de ⁠palma para apoyar el mandato de biodiésel del país, dijo a la prensa Eniya Listiani Dewi, del Ministerio ​de Energía, señalando la reducción de fondos.

La fortaleza de los aceites comestibles rivales y del petróleo añadió apoyo a la palma, según Anilkumar Bagani. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian subía un 0,25%, mientras que el de aceite de palma avanzaba un 0,42%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago ⁠se revalorizaban un 0,73%.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de ​los aceites comestibles rivales, compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales.

Los precios del petróleo subían el viernes por segundo día consecutivo, lo que supone su tercera subida semanal, debido a la incertidumbre ‍sobre el futuro del suministro de Venezuela y a que los disturbios en Irán aumentan la preocupación por la producción en ese país.

La subida de los precios del crudo hace más atractivo el aceite de palma como materia prima para el biodiésel. El aceite de palma se inclina a ​volver a probar el soporte en 4.024 ringgit por tonelada métrica, después de que no pudo romper la resistencia en 4.074 ringgit, dijo el analista técnico de Reuters Wang Tao.

(1 dólar = 4,0620 ringgit)

(Información de Bernadette ‍Christina; edición de Sonia Cheema y Sherry Jacob-Phillips; editado en español por Patrycja Dobrowolska)