ACEITES VEGETALES: el aceite de palma enfrenta su mayor caída mensual en 10 meses

YAKARTA, 27 feb (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio repuntaban el viernes, siguiendo las ganancias del aceite de soja de Chicago, pero se preparaban para su mayor caída mensual en 10 meses ante la lentitud de las exportaciones y el fortalecimiento del ringgit. El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en mayo en la Bolsa de Derivados de Malasia avanzaba 17 ringgit, o un 0,42%, hasta los 4.022 ringgit (US$1.035,80) por tonelada métrica al mediodía, tras una caída del 1% el jueves.

El contrato ha caído un 4,89% en lo que va de febrero, encaminándose hacia su mayor caída mensual desde abril de 2025.

"Los futuros del aceite de palma crudo de Bursa Malaysia abrieron al alza, siguiendo al repunte de los futuros del aceite de soja de Chicago durante la noche", dijo Anilkumar Bagani, director de de materias primas de la correduría Sunvin Group, en Bombay.

"Sin embargo, la debilidad de la oleína de palma RBD de Dalian, los futuros de aceite de colza de Zhengzou en las horas asiáticas y el menor rendimiento de las exportaciones de aceite de palma de Malasia durante el periodo comprendido entre el 1 y el 25 de febrero parecen limitar las ganancias". El contrato de aceite de soja más activo de Dalian se mantenía sin cambios tras ganar hasta un 0,66% a primera hora de la sesión, mientras que el aceite de palma bajaba un 0,48%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Comercio de Chicago subían un 0,18% tras una ganancia del 1,8% durante la noche.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles rivales, ya que compite por una cuota del mercado mundial de aceites vegetales.

Las exportaciones de productos de aceite de palma de Malasia entre el 1 y el 25 de febrero cayeron un 16,1% con respecto al mes anterior, según la empresa de inspección independiente AmSpec Agri Malaysia. Intertek Testing Services situó el descenso en un 12,1%.

El ringgit malasio, la moneda de contratación del comercio, se depreciaba un 0,03% frente al dólar estadounidense, pero seguía en torno a su nivel más alto desde abril de 2018. En lo que va de febrero, se ha apreciado un 1,34% frente al dólar.

Un ringgit más fuerte encarece el aceite de palma para los tenedores de divisas extranjeras. La empresa de aceite de palma First Resources dijo que había pagado US$5,6 millones al Gobierno indonesio "en relación con las superficies que se han cedido" al Gobierno.

El aceite de palma podría romper la resistencia de 4.058 ringgit por tonelada y rebotar hasta un rango de 4.076-4.095 ringgit, según el analista técnico de Reuters Wang Tao.

(1 dólar = 3,8830 ringgit)

(Información de Bernadette Christina; edición de Subhranshu Sahu; edición en español de María Bayarri Cárdenas)