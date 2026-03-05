Aceites vegetales-el aceite de palma rebota impulsado por el alza del crudo

YAKARTA, 5 mar (Reuters) - Los futuros del aceite de palma de Malasia repuntaban el jueves y alcanzaban los niveles más altos ‌en un mes, respaldados ‌por ⁠el aumento de los precios del crudo. El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en mayo en la Bolsa de Derivados de ​Malasia subía ⁠36 ringgit, ⁠o un 0,86%, hasta alcanzar los 4.215 ringgit (1.069,25 dólares) por tonelada métrica al mediodía. ​Subía hasta los 4.220 ringgit por tonelada a primera hora de la sesión, el ‌nivel más alto desde el 5 de febrero. "Los ​futuros de aceite de palma de ​la Bolsa de Malasia se han recuperado tras las pérdidas iniciales. La recuperación de los futuros del aceite de palma se atribuye al importante cambio en la dinámica de los precios, debido a que el aceite de palma se encuentra ahora en descuento frente al gasóleo debido ​al extraordinario repunte de este último en medio de la tensión en Oriente Medio", dijo Anilkumar Bagani, director de de materias primas ⁠de la correduría Sunvin Group en Bombay.

La amenaza de interrupciones en los envíos de aceite vegetal a ‌través de las rutas de Oriente Medio también ha respaldado los precios del aceite de palma, ya que podría beneficiarse de una mayor demanda debido a la escasez de suministro de aceite de soja y aceite de girasol, añadió. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian subía un 0,07%, mientras que su contrato de aceite de palma avanzaba un ‌0,58%. El aceite de soja en la Bolsa de Comercio de Chicago ganaba un 1,05%.

El aceite ⁠de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles competidores, ‌ya que compite por una cuota del mercado mundial de aceites ⁠vegetales.

Los precios del petróleo subían más de un 3% ⁠el jueves, prolongando su repunte, mientras la escalada de suscitó temores de interrupciones prolongadas en los suministros vitales de crudo y gas de Oriente Medio.

El fortalecimiento de los futuros del crudo hace que la palma sea una opción más atractiva como materia prima para el biodiésel.

El ‌aceite de palma FCPOc3 podría volver ​a poner a prueba el soporte en 4.138 ringgit por tonelada métrica, cuya ruptura podría desencadenar una caída hasta el rango de 4.098-4.121 ringgit, según el analista técnico de Reuters Wang Tao.

(1 dólar = 3,9420 ringgit) (Información de Bernadette Christina; ‌edición de Eileen Soreng y Sonia Cheema; editado en español por Patrycja Dobrowolska)