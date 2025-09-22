Aceites vegetales: el aceite de palma repunta tras los datos de exportación

KUALA LUMPUR, 22 sep (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma de Malasia subían el lunes, rompiendo dos sesiones consecutivas de descensos, en un momento en que la fortaleza del aceite de soja de Chicago y la oleína de palma de Dalian impulsaban el mercado gracias a las alentadoras cifras de exportación. El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en diciembre en la Bolsa de Derivados de la Bolsa de Malasia subía 39 ringgit, o un 0,88%, a 4464 ringgit (US$1060,58) la tonelada métrica en la pausa del mediodía.

Los precios del aceite de palma crudo repuntaban al recuperarse el aceite de soja de Chicago y la oleína de palma de Dalian tras los datos positivos de exportación de Intertek Testing Services, según un operador de Kuala Lumpur.

"Los precios se vieron respaldados por la conferencia Globoil que se celebrará en Mumbái esta semana", dijo el operador.

Intertek Testing Services estimó que las exportaciones de productos de aceite de palma malasios del 1 al 20 de septiembre aumentaron un 8,7% en comparación con el mismo periodo del mes anterior. Las estimaciones de exportación de AmSpec Agri Malaysia se esperan para más tarde en el día. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian subía un 0,48%, mientras que su contrato de aceite de palma ganaba un 0,17%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago avanzaban un 0,16%.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles rivales, dado que compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales.

Los precios del petróleo subían, apoyados por la tensión geopolítica en Europa y Oriente Próximo, aunque pesaron la perspectiva de una mayor oferta de petróleo y la preocupación por el impacto de los aranceles comerciales en la demanda mundial de combustible.

La fortaleza de los futuros del crudo hace de la palma una opción más atractiva como materia prima del biodiésel. El ringgit, moneda de cambio de la palma, se debilitaba un 0,12% frente al dólar, lo que abarató ligeramente el producto para los compradores con divisas extranjeras. El analista técnico de Reuters Wang Tao dijo que el aceite de palma podría volver a probar el soporte de 4401 ringgit por tonelada métrica y que una ruptura por debajo de este nivel podría abrir el camino hacia el rango de 4342 ringgit a 4366 ringgit.

(US$1 = 4,2090 ringgit)

(Información de Ashley Tang; edición de Eileen Soreng; edición en español de Paula Villalba)