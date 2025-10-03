Aceites vegetales: el aceite de palma se mantiene estable y apunta a ganancias semanales

KUALA LUMPUR, 3 oct (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio subían ligeramente el viernes y se mantenían en la senda de su primera ganancia semanal en cuatro semanas, mientras los inversores cubrieron sus posiciones cortas para proporcionar apoyo al mercado. El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en diciembre en la Bolsa de Derivados de la Bolsa de Malasia sumaba 2 ringgit, o un 0,04%, a 4448 ringgit (US$1055,28) la tonelada métrica al mediodía. En lo que va de semana, el contrato ha subido un 1,36%.

Los precios del aceite de palma crudo subían por tercer día consecutivo, probablemente impulsados por la cobertura de posiciones cortas, según un operador de Kuala Lumpur.

Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago

avanzaban un 0,2%. La Bolsa de Materias Primas de Dalian permanecerá cerrada del 1 al 8 de octubre por festivos.

El aceite de palma sigue los precios de los aceites comestibles competidores, en un momento en que compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales.

Los precios del petróleo subían ligeramente tras cuatro sesiones consecutivas de descensos, pero se encaminaban a su mayor caída semanal desde finales de junio, debido a las expectativas del mercado de que el grupo OPEP+ podría seguir aumentando la producción a pesar de la preocupación por el exceso de oferta.

La fortaleza de los futuros del crudo hace de la palma una opción más atractiva como materia prima del biodiésel. El ringgit, moneda de cambio de la palma, se debilitaba un 0,29% frente al dólar, lo que abarataba el producto para los compradores con divisas extranjeras.

La empresa estatal indonesia de aceite de palma Agrinas Palma Nusantara planea desarrollar un complejo de producción de biocombustibles en la región de Papúa para producir biodiésel íntegramente a partir de aceite de palma, según dijo un directivo de la empresa en una entrevista a CNBC Indonesia.

Mientras tanto, el Ministerio de Comercio indonesio instó a la Unión Europea a adoptar la decisión de un grupo especial de la Organización Mundial del Comercio de eliminar los derechos compensatorios sobre las importaciones de biodiésel indonesio.

(US$1 = 4,2150 ringgit) (Información de Ashley Tang; edición de Subhranshu Sahu y Harikrishnan Nair; editado en español por Patrycja Dobrowolska)