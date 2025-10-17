Aceites vegetales: el aceite de palma se mueve en lateral ante caída del crudo y alza de la soja

KUALA LUMPUR, 17 oct (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio caían el viernes dentro de un rango estrecho, presionados por la debilidad de los precios del crudo, pero la fortaleza del aceite de soja de Dalian limitaba las pérdidas. El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en enero en la Bolsa de Derivados de Bursa Malasia bajaba 1 ringgit, o un 0,02%, a 4519 ringgit (US$1069,84) la tonelada métrica en las primeras operaciones.

El contrato ha ganado hasta ahora un 0,33% esta semana.

FUNDAMENTOS * El contrato de aceite de soja más activo de Dalian sumaba un 0,39%, mientras que el de aceite de palma perdía un 0,11%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago bajaban un 0,14%.

* El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles competidores, en un momento en que compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales.

* Los precios del petróleo bajaban en las primeras operaciones, dirigiéndose a una pérdida semanal, con la incertidumbre sobre los suministros mundiales de energía después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin, acordaran reunirse en Hungría para discutir el fin de la guerra en Ucrania.

* La debilidad de los futuros del crudo hace que la palma sea una opción menos atractiva como materia prima para biodiésel. * El ringgit, la moneda en la que se comercia el aceite de palma, se fortalecía un 0,02% frente al dólar, encareciendo ligeramente la materia prima para los compradores que poseen divisas extranjeras.

* Indonesia, el mayor productor mundial de aceite de palma, está estudiando un plan para exigir que los vuelos internacionales desde Yakarta y Bali utilicen una mezcla de combustible de aviación sostenible del 1% a partir de 2026, según dijo Edi Wibowo, representante del Ministerio de Energía.

* India ha subido los precios básicos de importación del oro, la plata y todos los aceites vegetales, según informó el Gobierno.

* El analista técnico de Reuters, Wang Tao, dijo que el aceite de palma podría volver a tocar su máximo del 10 de octubre de 4612 ringgit por tonelada métrica, tal y como sugiere un pequeño doble suelo.

(1 dólar = 4,2240 ringgit)

(Información de Ashley Tang; edición de Harikrishnan Nair; editado en español por Patrycja Dobrowolska)