ACEITES VEGETALES El aceite de palma se suma al avance del contrato de Dalian

YAKARTA, 3 dic (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio subían el miércoles y ampliaban las ganancias de la sesión anterior, siguiendo la fortaleza de sus homólogos de Dalian y del aceite de soja de Chicago en la víspera.

El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en febrero en la Bolsa de Derivados de Bursa Malasia avanzaba 33 ringgit, o un 0,79%, hasta los 4.192 ringgit (US$1.015,75) la tonelada métrica en la pausa del mediodía.

"El futuro del aceite de palma crudo de hoy sigue con cautela al aceite de palma de Dalian y recibe apoyo de la firmeza de los precios del aceite de soja de Chicago a la espera de una nueva pista para el mercado", dijo un operador en Kuala Lumpur.

El contrato de aceite de soja más activo de Dalian ganaba un 0,27%, mientras que su contrato de aceite de palma subía un 1,46%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago perdían un 0,28%.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles rivales, dado que compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales.

Los inventarios de aceite de palma de Malasia probablemente aumentaron a un máximo de más de seis años y medio en noviembre, en un momento en que las exportaciones se desplomaron en un contexto de producción récord para el mes, según mostró una encuesta de Reuters el miércoles.

La Autoridad Federal de Desarrollo de Tierras de Malasia (Felda) y su brazo comercial FGV Holdings Berhad dijeron que habían recibido una orden del estado de Terengganu para desalojar las tierras de plantación de aceite de palma allí, advirtiendo que podría afectar a las operaciones y la producción nacional.

Mientras tanto, las importaciones de aceite de palma de India aumentaron ligeramente en noviembre, después de que los precios más bajos llevaran a las refinerías a aumentar las compras de este aceite tropical, al tiempo que reducían las de aceite de soja y girasol, más caros.

El aceite de palma podría probar resistencia en 4.202 ringgit por tonelada, una ruptura por encima de la cual abriría el camino hacia 4.274 ringgit, según el analista técnico de Reuters Wang Tao.

(1 dólar = 4,1270 ringgit)

(Información de Bernadette Christina; edición de Sumana Nandy y Subhranshu Sahu; edición en español de Paula Villalba)