ACEITES VEGETALES-El aceite de palma sigue la tendencia bajista de Dalian y vuelve a caer

YAKARTA, 3 feb (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma de Malasia prolongaban sus pérdidas por segunda sesión consecutiva el martes, al reanudarse la ⁠negociación tras un largo fin ⁠de semana festivo, presionados por las caídas de los aceites comestibles de Dalian. El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en abril en la Bolsa ⁠de Derivados de ‌Malasia ​bajaba 32 ringgit, o un 0,76%, hasta situarse en 4.197 ringgit (1.066,31 dólares) la tonelada métrica al mediodía.

El ​contrato subió un 4,42% en enero, su primera ganancia mensual en cinco meses.

"Los futuros del ‌aceite de palma abrieron a la baja debido a los ‌ajustes del diferencial frente a las ​semillas oleaginosas rivales más débiles", dijo un operador en Kuala Lumpur.

Los agentes en el mercado esperan los datos de producción de diciembre de la Asociación de Aceite de Palma del Sur de Malasia (SPOMMA, por sus siglas en inglés) y los datos de sobre las exportaciones de diciembre, añadió el operador.

Las importaciones de aceite de palma de India aumentaron un 51% en enero hasta alcanzar su máximo en cuatro meses, ya que el descuento del aceite tropical ⁠frente al aceite de soja rival llevó a las refinerías a aumentar las compras y a reducir las importaciones de aceite ​de soja a su mínimo en 19 meses, según cinco .

Indonesia exportó 23,61 millones de toneladas métricas de aceite de palma crudo y refinado en 2025, un 9,09% más que el año anterior, según informó el lunes la oficina de estadísticas.

Las exportaciones de productos de aceite de palma de Malasia en enero aumentaron un 17,9% con respecto al mes anterior, hasta alcanzar las 1.463.069 toneladas métricas, según informó el sábado ⁠la empresa de inspección de cargamentos Intertek Testing Services. El contrato de aceite de soja más activo de ​Dalian caía un 1,13%, mientras que su contrato de aceite de palma perdía un 0,29%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Comercio de Chicago se revalorizaban un 1,1%.

Los futuros de soja de Chicago se revalorizaban ‍el martes, recuperando parte de las pérdidas de la sesión anterior, ya que la estabilidad del crudo respaldaba los precios, mientras que el trigo y el maíz también cotizaban al alza.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles rivales, ya que compite por una cuota del mercado mundial de aceites vegetales. El aceite ​de palma podría poner a prueba el soporte en 4.201 ringgit por tonelada métrica, y una ruptura por debajo podría desencadenar una caída hasta el rango de 4.115 a 4.158 ringgit, según el analista técnico de Reuters Wang Tao.

(1 dólar = 3,9360 ringgit)

(Información de ‍Bernadette Christina; edición de Sherry Jacob-Phillips y Eileen Soreng; edición en español de María Bayarri Cárdenas)