ACEITES VEGETALES. El aceite de palma sigue la tendencia bajista del aceite de soja.

YAKARTA, 8 dic (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio caían el lunes, lastrados por la debilidad de los precios del aceite de soja de sus competidores de Dalian y Chicago, debido a la preocupación por el lento ritmo de compra de soja estadounidense por parte de China.

El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en febrero en la Bolsa de Derivados de Bursa Malasia retrocedía 57 ringgit, o un 1,37%, a 4.095 ringgit (US$996,84) la tonelada métrica en la pausa del mediodía.

"La incertidumbre sobre la compra de soja por parte de China mantiene la presión sobre el complejo de la soja, ya que con la carga actual es poco probable que China cumpla sus objetivos de compra para diciembre, según el acuerdo inicial con Estados Unidos", dijo Sandeep Singh, director de The Farm Trade, una empresa de consultoría y comercio en Kuala Lumpur.

Los envíos de cultivos estadounidenses a China se están acelerando después de que una tensa guerra arancelaria paralizara el comercio durante meses, con al menos seis buques de carga a granel programados para cargar con soja en las terminales de la costa del golfo de México hasta mediados de diciembre, según un calendario de envíos al que tuvo acceso Reuters el martes.

Sin embargo, la lentitud de las compras ha suscitado el temor de que Pekín se quede muy por debajo de la previsión de los miembros del gabinete estadounidense de comprar 12.000.000 de toneladas de soja para finales de este año, un objetivo que Pekín no ha confirmado.

El contrato de aceite de soja más activo de Dalian bajaba un 0,34%, mientras que el de aceite de palma descendía un 0,28%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago retrocedían un 0,41%.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles competidores, mientras compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales.

Los precios del petróleo rondaron el lunes máximos de dos semanas, en un momento en que los inversores esperan que una probable rebaja de los tipos de interés en EEUU esta semana impulse el crecimiento económico y la demanda energética, al tiempo que vigilan el riesgo geopolítico que amenaza el suministro ruso y venezolano.

La fortaleza de los futuros del crudo hace de la palma una opción más atractiva como materia prima del biodiésel.

El aceite de palma puede volver a probar la resistencia en 4.192 ringgit por tonelada, una ruptura por encima de la cual podría conducir a una ganancia en 4.291 ringgit, según el analista técnico de Reuters Wang Tao.

(1 dólar = 4,1080 ringgit)

(Información de Dewi Kurniawati; edición de Rashmi Aich y Subhranshu Sahu; editado en español por Patrycja Dobrowolska)