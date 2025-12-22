ACEITES VEGETALES-El aceite de palma sube ante datos de exportación y caza de gangas

KUALA LUMPUR, 22 dic (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio subían el lunes, mientras los datos de exportación más firmes de un inspector de carga, la caza de gangas y los precios más fuertes del petróleo animaban a los inversores. El contrato de aceite de palma de referencia para entrega en marzo en la Bolsa de Derivados de Bursa Malasia ganaba 58 ringgit, o un 1,49%, a 3.963 ringgit (US$972,04) la tonelada métrica a la pausa del mediodía.

La empresa de inspección de cargas Intertek Testing Services (ITS) estimó que las exportaciones de productos de aceite de palma malasios del 1 al 20 de diciembre aumentaron un 2,4% respecto al mes anterior. Las estimaciones de exportación de AmSpec Agri Malaysia se esperan para más tarde en el día.

Tras el repunte de las exportaciones de aceite de palma malasio, los precios también avanzaban debido a las compras de gangas, a la estabilidad de los futuros de Dalian y Chicago y a un movimiento al alza de los precios de la energía, según Anilkumar Bagani, jefe de investigación de materias primas de Sunvin Group, una correduría en Bombay. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian subía un 0,03%, mientras que el de aceite de palma caía un 0,36%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago avanzaban un 0,5%.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles competidores, en un momento en que compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales.

Los precios del petróleo subieron después de que Estados Unidos interceptara un petrolero en aguas internacionales frente a la costa de Venezuela, lo que aumentó la incertidumbre sobre el suministro.

La fortaleza de los futuros del crudo hace que la palma sea una opción más atractiva como materia prima del biodiésel. El ringgit, moneda de cambio de la palma, se debilitaba un 0,07% frente al dólar, lo que abarató ligeramente el producto para los compradores con divisas extranjeras.

Según el analista técnico de Reuters Wang Tao, el aceite de palma podría probar el soporte de 3.885 ringgit por tonelada, y una ruptura por debajo del mismo podría desencadenar una caída hasta 3.832 ringgit.

(US$1 = 4,0770 ringgit)

(Información de Ashley Tang; edición de Subhranshu Sahu y Harikrishnan Nair; editado en español por Patrycja Dobrowolska)