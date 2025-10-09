Aceites vegetales: el aceite de palma sube ante planes de biodiésel en Indonesia y alzas en Dalian

KUALA LUMPUR, 9 oct (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio subían por tercera sesión consecutiva el jueves, impulsados por la fortaleza de los aceites competidores de Dalian y los planes de biodiésel de Indonesia, aunque se espera que los operadores tomen beneficios antes de la publicación de los datos mensuales de la Junta del Aceite de Palma de Malasia (MPOB, por sus siglas en inglés). El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en diciembre en la Bolsa de Derivados de Bursa Malasia avanzaba 26 ringgit, o un 0,57%, a 4571 ringgit (US$1085,23) la tonelada métrica en la pausa del mediodía.

El mercado de aceite de palma repuntaba al calor de los acontecimientos alcistas, como el mandato de mezcla de biodiésel B50 de Indonesia y la subida de los precios de apertura en la bolsa china de Dalian, según Paramalingam Supramaniam, director de la correduría Pelindung Bestari, en Selangor.

Sin embargo, dijo que el repunte es ahora vulnerable sin nuevos catalizadores.

"Es probable que los operadores cuadren posiciones a la espera de los próximos datos de oferta y demanda del MPOB, mientras que la demanda también ha empezado a suavizarse en respuesta a la subida de los precios, lo que podría suponer un viento en contra para el mercado a corto plazo", añadió.

Indonesia sigue adelante con su plan de hacer obligatorio el biodiésel con un 50% de biocombustible a base de aceite de palma, o B50, en 2026, en un intento de reducir las importaciones de gasóleo. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian subía un 2,51%, mientras que el de aceite de palma avanzaba un 3,92%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago bajaban un 0,27%.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles competidores, en un momento en que compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales.

El comercio se reanudó en los mercados chinos tras la festividad del Día Nacional, del 1 al 8 de octubre.

Los precios del petróleo descendían después de que Israel y Hamás acordaran la primera fase de un plan para poner fin a la guerra en Gaza, aliviando la tensión geopolítica en Oriente Próximo, mientras que la fortaleza del dólar estadounidense lastró las materias primas.

La debilidad de los futuros del crudo hace que la palma sea una opción menos atractiva como materia prima para el biodiésel. El ringgit, moneda de cambio de la palma, se apreciaba un 0,05% frente al dólar, encareciendo ligeramente la materia prima para los compradores en divisas.

(US$1 = 4,2120 ringgit) (Información de Ashley Tang; edición de Subhranshu Sahu y Ronojoy Mazumdar; editado en español por Patrycja Dobrowolska)