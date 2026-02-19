ACEITES VEGETALES-El aceite de palma sube más de un 2% tras al fortalecimiento del aceite de soja

KUALA LUMPUR, 19 feb (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio subían más de un 2% el jueves, al reanudarse la negociación después ‌de dos días festivos por el ‌Año ⁠Nuevo Lunar, impulsados por el alza de los precios del aceite de soja y el crudo en Chicago. El contrato de referencia del aceite de palma para entrega ​en mayo ⁠en ⁠la Bolsa de Derivados de Malasia ganaba 82 ringgit, o un 2,04%, hasta alcanzar los 4.098 ​ringgit (1.047,01 dólares) por tonelada métrica al mediodía.

Los futuros del aceite de palma crudo subían ‌con una nota alcista tras el repunte del aceite de ​soja y los futuros energéticos en Chicago ​el miércoles por la noche, con el contrato básicamente poniéndose al día con la evolución del precio del aceite vegetal que se produjo en los mercados relacionados durante las vacaciones malasias, según Anilkumar Bagani, director de investigación de materias primas del Sunvin Group, en Bombay.

Bagani dijo que la ausencia de los mercados chinos ​y la débil demanda de exportaciones están limitando la recuperación del aceite de palma.

La Bolsa de Materias Primas de Dalian está cerrada por ⁠los festivos del Año Nuevo Lunar y reanudará sus operaciones el 24 de febrero.

El mercado espera que las plantaciones cosechen ‌el aceite de palma a principios de febrero, antes del Ramadán, según Bagani.

"Esto podría limitar una caída importante de las existencias de aceite de palma de Malasia a finales de febrero, a menos que empiece a mejorar el rendimiento de las exportaciones".

Se espera que los inspectores de carga publiquen el viernes sus estimaciones de exportaciones de productos de aceite de palma de Malasia para el periodo comprendido ‌entre el 1 y el 20 de febrero.

Los precios del aceite de soja en la Bolsa de ⁠Comercio de Chicago

avanzaban un 0,36%. El aceite de palma sigue la evolución de los precios ‌de los aceites comestibles competidores, ya que compite por una cuota del mercado ⁠mundial de aceites vegetales.

Los precios del petróleo se anotaban en ⁠las operaciones asiáticas del jueves, mientras Estados Unidos e Irán intentaban aliviar el enfrentamiento en las negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán y ambas partes intensificaban la actividad militar en la importante región productora de petróleo.

El fortalecimiento de los futuros del crudo hace que la palma sea una opción más ‌atractiva como materia prima para el biodiésel. El ​ringgit, la moneda con la que se comercializa el aceite de palma, se debilitaba un 0,41% frente al dólar, lo que hizo que esta materia prima resultara más asequible para los compradores que disponen de divisas extranjeras.

(1 dólar = 3,9140 ringgit) (Información de ‌Ashley Tang; edición de Subhranshu Sahu y Harikrishnan Nair; editado en español por Patrycja Dobrowolska)