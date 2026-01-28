ACEITES VEGETALES: el aceite de palma sube por apoyo externo, pero el ringgit limita ganancias

YAKARTA, 28 ene (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio subían ligeramente el miércoles, apoyados por la firmeza del aceite de soja de Chicago, la oleína de palma de Dalian y los futuros del aceite de soja, aunque la fortaleza del ringgit limitaba las ganancias. El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en abril en la Bolsa de Derivados de Malasia ganaba 5 ringgit, o un 0,12%, hasta los 4.265 ringgit (US$1.089,68) la tonelada métrica en la pausa del mediodía, tras dos sesiones consecutivas de ganancias.

"Los futuros siguieron mostrando la tendencia alcista general, montados en las olas alcistas del aceite de soja de Chicago, la oleína de palma de Dalian, los futuros del aceite de soja y el impulso alcista de los precios de la energía", dijo Anilkumar Bagani, jefe de investigación de materias primas de una correduría en Mumbái, Sunvin Group.

La menor producción y las buenas exportaciones de enero también han apoyado al aceite de palma, manteniendo intacto su impulso alcista, pero la fortaleza del ringgit ha limitado las ganancias, añadió. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian subía un 1,29%, mientras que el de aceite de palma avanzaba un 1,31%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago se revalorizaban un 0,81%.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles rivales, ya que compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales. El ringgit, moneda de cambio de la palma, se fortalecía un 0,89% frente al dólar, encareciendo el producto para los compradores con divisas extranjeras.

Los precios del petróleo seguían subiendo el miércoles, debido a la preocupación por la oferta tras la tormenta invernal que afectó a la producción y las exportaciones de crudo en EEUU, y a las tensiones en Oriente Próximo.

La fortaleza de los futuros del crudo hace que la palma sea una opción más atractiva como materia prima para el biodiésel.

Por otra parte, la empresa de inspección de cargas Intertek Testing Services dijo que las exportaciones de productos de aceite de palma de Malasia del 1 al 25 de enero aumentaron un 9,97% con respecto al mes anterior, mientras que la empresa de inspección independiente AmSpec Agri Malaysia cifró el incremento en un 7,97%.

El aceite de palma podría retroceder a un rango de 4.201-4.215 ringgit por tonelada, como sugieren su patrón de onda y el MACD horario, dijo el analista técnico de Reuters Wang Tao.

(1 $ = 3,9140 ringgit)

(Información de Dewi Kurniawati; edición de Subhranshu Sahu y Sonia Cheema; edición en español de María Bayarri Cárdenas)