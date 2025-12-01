ACEITES VEGETALES El aceite de palma sube por cuarta sesión consecutiva ante inquietud por oferta

YAKARTA, 1 dic (Reuters) - Los futuros del aceite de palma malasio subían ligeramente por cuarta sesión consecutiva el lunes, respaldados por la incertidumbre en la producción debido a las lluvias torrenciales en los principales países productores, Indonesia y Malasia, pero los débiles datos de exportación y el precio del aceite de soja en Chicago limitaban las ganancias.

El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en febrero en la Bolsa de Derivados de Malasia ganaba 5 ringgit, o un 0,12%, hasta alcanzar los 4.119 ringgit (US$996) por tonelada métrica al mediodía. Al inicio de la sesión, el contrato alcanzaba su nivel más alto desde el 21 de noviembre.

"Los futuros del CPO (aceite de palma) de la Bolsa de Malasia se negociaban hoy en ambos sentidos, en un contexto de fuerte caída de las exportaciones de aceite de palma de Malasia y de incertidumbre sobre el panorama de la producción", dijo Anilkumar Bagani, director de investigación de materias primas de Sunvin Group, una correduría con sede en Bombay.

Indonesia, Malasia y Tailandia se enfrentaban a una devastación a gran escala después de que una rara tormenta tropical se formara en el estrecho de Malaca que provocó fuertes lluvias y ráfagas de viento durante una semana.

Los equipos de rescate y socorro de los países del sudeste asiático seguían intentando acceder a muchas zonas afectadas por las inundaciones el domingo, incluso después de que las aguas hubieran retrocedido y decenas de miles de personas hubieran sido evacuadas en los tres países.

Las exportaciones de productos de aceite de palma de Malasia en noviembre cayeron un 19,7% con respecto al mes anterior, según la empresa de inspección de cargamentos Intertek Testing Services.

Por su parte, Indonesia exportó 19,49 millones de toneladas métricas de aceite de palma crudo y refinado entre enero y octubre, lo que supone un aumento del 7,83% en volumen con respecto al mismo periodo del año anterior, según informó el lunes la oficina de estadísticas.

El contrato subió un 1,1% la semana pasada, pero cayó un 2,78% en noviembre, su tercera caída mensual consecutiva. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian avanzaba un 0,63%, mientras que su contrato de aceite de palma aumentaba un 0,75%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Comercio de Chicago se mantenían sin cambios.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles rivales, ya que compite por una cuota del mercado mundial de aceites vegetales. (Reporte de Bernadette Christina; Edición de Harikrishnan Nair y Mrigank Dhaniwala; editado en español por Jorge Ollero)