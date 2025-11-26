ACEITES VEGETALES El aceite de soja sube y aspira a romper una racha de 4 caídas consecutivas

YAKARTA, 26 nov (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio subían el miércoles, tras cuatro sesiones consecutivas de pérdidas, gracias a la subida de los precios del aceite de soja de Chicago y del aceite de palma de Dalian. El contrato de referencia de aceite de palma para entrega en febrero en la Bolsa de Derivados de Bursa Malasia avanzaba 50 ringgit, o un 1,25%, a 4.040 ringgit (US$977,73) por tonelada métrica a la pausa del mediodía. En la sesión anterior, el contrato había alcanzado su nivel más bajo desde el 2 de julio.

"Los precios de los futuros del aceite de palma crudo (CPO) de Bursa Malasia experimentaron un rebote técnico tras la fuerte caída de ayer", dijo un operador en Kuala Lumpur, y añadió que la recuperación del aceite de palma de Dalian y el fortalecimiento del aceite de soja de Chicago también prestaron apoyo. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian bajaba un 0,07%, mientras que el de aceite de palma ganaba un 0,26%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago avanzaban un 0,65%.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles competidores, en un momento en que compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales.

Las exportaciones de productos de aceite de palma malasios en el periodo comprendido entre el 1 y el 22 de noviembre registraron un descenso de entre el 16,4% y el 18,8% respecto al mes anterior, según la empresa independiente de inspección Amspec Agri y la empresa de inspección de cargamentos Intertek Testing Services.

Los precios del petróleo se recuperaban ligeramente el miércoles, después de caer a mínimos de un mes en la sesión anterior, ante los indicios de que Ucrania se acerca a un acuerdo de paz con Rusia que probablemente conduzca al fin de las sanciones internacionales sobre el suministro ruso.

La fortaleza de los futuros del crudo hace que la palma sea una opción más atractiva como materia prima para el biodiésel. (Información de Bernadette Christina; edición de Subhranshu Sahu; editado en español por Patrycja Dobrowolska)