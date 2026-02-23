ACEITES VEGETALES: el palma cae ante el descenso del aceite de soja de Chicago y el alza del ringgit

YAKARTA, 23 feb (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma de Malasia prolongaban su caída por segunda sesión consecutiva el lunes, lastrados por el descenso del precio del crudo y la debilidad nocturna del aceite de soja de Chicago, en un momento en que la fortaleza del ringgit contribuía a la caída. El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en mayo en la Bolsa de Derivados de Malasia perdía 29 ringgit, o un 0,71%, hasta situarse en 4.063 ringgit (US$1.044,74) por tonelada métrica al mediodía.

"Los futuros de la palma abrieron a la baja debido a los ajustes del diferencial con respecto al aceite de soja de Chicago", afirmó un operador en Kuala Lumpur, y añadió: "el potencial alcista podría verse limitado por la fortaleza del ringgit". El ringgit, la moneda de comercio de la palma, se fortalecía un 0,28% frente al dólar, encareciendo la materia prima para los compradores que poseen divisas extranjeras.

Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Comercio de Chicago

subían un 0,62% tras perder un 1,31% en la sesión anterior. La Bolsa de Materias Primas de Dalian permanece cerrada por las vacaciones del Año Nuevo Lunar.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles rivales, ya que compite por una cuota del mercado mundial de aceites vegetales.

Los futuros de soja de Chicago caían desde el máximo de tres meses alcanzado la semana pasada, presionados por la persistente incertidumbre sobre los aranceles tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de anular los aranceles generales del presidente Donald Trump.

Se estima que las exportaciones de productos de aceite de palma de Malasia entre el 1 y el 20 de febrero cayeron entre un 8,9% y un 12,6%, según datos de las empresas de inspección de cargamentos Intertek Testing Services y AmSpec Agri Malaysia.

Los precios del petróleo retrocedían un 1% cuando Estados Unidos e Irán avanzaron hacia una tercera ronda de negociaciones nucleares, lo que alivió los temores de un posible conflicto, mientras que una nueva ronda de subidas de aranceles por parte de Trump aumentó la incertidumbre sobre el crecimiento mundial y la demanda de combustible.

La debilidad de los futuros del crudo hace que el aceite de palma sea una opción menos atractiva como materia prima para el biodiésel. El aceite de palma podría poner a prueba un soporte en 4.064 ringgit por tonelada métrica, cuya ruptura podría desencadenar una caída hasta los 3.999 ringgit.

(1 dólar = 3,8890 ringgit)

(Información de Bernadette Christina; edición de Sumana Nandy y Janane Venkatraman; edición en español de María Bayarri Cárdenas)