Aceites vegetales: El palma cae ante la debilidad de los aceites vegetales rivales de Dalian

YAKARTA, 21 ago (Reuters) - Los futuros del aceite de palma malasio extendían las pérdidas a una tercera sesión el jueves, a pesar de las fuertes exportaciones durante el periodo del 1 al 20 de agosto, siguiendo la debilidad de los aceites vegetales de la Bolsa de Materias Primas de Dalian. El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en noviembre en la Bolsa de Derivados de la Bolsa de Malasia perdía 18 ringgit, o un 0,4%, hasta los 4480 ringgit (US$1061,61) la tonelada métrica en la pausa del mediodía.

"Dalian estaba más débil esta sesión matinal. Nuestra referencia de palma de noviembre no logró mantener la marca psicológica de los 4500 ringgit e invitó a una mayor presión de venta al mediodía", dijo un operador con sede en Kuala Lumpur. El contrato de aceite de palma de Dalian bajaba un 0,11%, mientras que el contrato de aceite de soja más activo perdía un 0,45%. El aceite de soja de la Bolsa de Chicago (CBOT) subía un 0,2%.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles competidores, mientras compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales.

Las existencias de aceite de palma de Indonesia se redujeron un 13% mensual, hasta 2,53 millones de toneladas métricas, a finales de junio, a pesar del aumento de la producción, y de la aceleración de las exportaciones, según datos de la asociación de aceite de palma del país, Gapki, publicados el jueves.

Las exportaciones de productos de aceite de palma de Malasia en el período comprendido entre el 1 y el 20 de agosto aumentaron entre un 13,6% y un 17% respecto al mismo período del mes anterior, según datos de la empresa de inspección de cargas Intertek Testing Services y la empresa de inspección AmSpec Agri Malaysia.

Los subían ligeramente el jueves, en un momento en que el descenso de los inventarios de crudo y combustible en Estados Unidos, el mayor consumidor mundial de crudo, fue mayor de lo esperado, lo que respaldó las expectativas de una demanda estable.

La fortaleza de los futuros del crudo hace de la palma una opción más atractiva como materia prima del biodiésel. El aceite de palma podría volver a tocar su mínimo del 20 de agosto de 4450 ringgit por tonelada métrica, en un momento en que la corrección desde 4614 ringgit parece incompleta, dijo el analista técnico de Reuters Wang Tao.

(US$1 = 4,2200 ringgit)

