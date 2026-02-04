ACEITES VEGETALES-Futuros de aceite de palma de Malasia repuntan tras dos sesiones a la baja

YAKARTA, 4 feb (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio subían ligeramente el miércoles tras dos sesiones consecutivas de ⁠caídas, ya que las ganancias ⁠de los aceites vegetales de Dalian compensaban la presión del fortalecimiento del ringgit y la debilidad del aceite de soja de Chicago. El contrato de ⁠referencia del ‌aceite ​de palma para entrega en abril en la Bolsa de Derivados de Malasia subía ​5 ringgit, o un 0,12%, hasta alcanzar los 4.220 ringgit (1.075,16 dólares) por tonelada métrica ‌al cierre de la sesión matinal.

"Los futuros del ‌aceite de palma crudo siguen ​la evolución de Dalian, a la espera de nuevas pistas de la Conferencia sobre el Aceite de Palma de la próxima semana", afirmó un operador en Kuala Lumpur. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian se revalorizaba un 0,25%, mientras que su contrato de aceite de palma subía un 0,33%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Comercio de Chicago bajaban ⁠un 0,18%.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles rivales, ya ​que compite por una cuota del mercado mundial de aceites vegetales.

El ringgit malasio, la moneda con la que se comercializa el aceite de palma, se fortalecía un 0,13% frente al dólar estadounidense, lo que encarecía el aceite de palma para los tenedores de divisas extranjeras.

Se esperaba que las exportaciones de productos de aceite de palma de Malasia aumentaran ⁠entre un 14,9% y un 17,9% intermensual en enero, según datos de la empresa de ​inspección AmSpec Agri Malaysia y la empresa de inspección de cargas Intertek Testing Services.

Las importaciones de aceite de palma de India aumentaron un 51% en enero hasta alcanzar su máximo en cuatro meses, ya ‍que el descuento del aceite tropical frente a su rival, el aceite de soja, llevó a las refinerías a aumentar las compras y a reducir las importaciones de aceite de soja a su mínimo en 19 meses, según cinco distribuidores.

El aceite de palma podría poner a prueba el soporte ​en 4.201 ringgit por tonelada, una ruptura por debajo de la cual podría desencadenar una caída hasta el rango de 4.115 a 4.158 ringgit, según el analista técnico de Reuters Wang Tao.

(1 dólar = 3,9250 ringgit)

(Información de ‍Bernadette Christina; edición de Subhranshu Sahu; edición en español de María Bayarri Cárdenas)