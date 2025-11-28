ACEITES VEGETALES La caída de Globex interrumpe la negociación del aceite de palma en Malasia

YAKARTA, 28 nov (Reuters) -

La negociación de los futuros del aceite de palma malasio, que apuntaban a avances semanales, se interrumpió el viernes tras una caída del sistema de la plataforma de negociación electrónica Globex, que afectó a todos los productos derivados de Bursa Malaysia, según la bolsa. El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en febrero en la Bolsa de Derivados de Bursa Malasia subía 22 ringgit, o un 0,54%, a 4.112 ringgit (US$995,88) la tonelada métrica —su tercera sesión consecutiva de ganancias— antes de que se interrumpiera la negociación en torno a las 10:36 (02:36 GMT).

No estaba claro exactamente cuántos productos de la CME se vieron afectados, pero los precios del crudo WTI, los futuros del Tesoro, los futuros del S&P 500, el aceite de palma y el oro no se actualizaron, según LSEG Data.

"Nuestra prioridad es minimizar el impacto y garantizar la integridad del mercado", dijo la bolsa en un comunicado, y añadió que estaba trabajando con el proveedor de Globex, Chicago Mercantile Exchange Group, para restablecer los servicios lo antes posible.

El contrato de referencia ha subido un 1,1% en lo que va de semana, pero ha perdido un 2,78% en el mes.

El precio se vio respaldado por la preocupación por la producción, ya que la producción en Malasia e Indonesia se ha visto obstaculizada por las inundaciones, incluso cuando la demanda de la India muestra signos de recuperación, dijo un comerciante en Mumbái con una casa de comercio. El contrato de aceite de soja más activo de la Bolsa de Materias Primas de Dalian ganaba un 0,68%, mientras que su contrato de aceite de palma aumentaba un 1,63%, a las 05:54 GMT.

El aceite de palma sigue los movimientos de precios de los aceites comestibles rivales, dado que compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales.

El ministro de materias primas de Malasia dijo el jueves que las exportaciones de aceite de palma a China cayeron casi un 29% en los 10 primeros meses de 2025.

Indonesia exportó 2,2 millones de toneladas de aceite de palma en septiembre, incluidos los productos refinados, según la Asociación Indonesia de Aceite de Palma (GAPKI).

Las exportaciones de productos de aceite de palma de Malasia para el periodo comprendido entre el 1 y el 25 de noviembre registraron un descenso de entre el 16,4% y el 18,8% con respecto al mes anterior, según la empresa de inspección independiente AmSpec Agri y la empresa de inspección de cargas Intertek Testing Services.

El analista técnico de Reuters, Wang Tao, dijo que el aceite de palma podría subir hasta los 4.145-4.171 ringgit por tonelada métrica, ya que ha superado el mínimo del 13 de noviembre de 4.078 ringgit.

(1 dólar = 4,1290 ringgit)

(Información de Bernadette Christina y Rajendra Jadhav en Mumbai; edición de Subhranshu Sahu y Janane Venkatraman; edición en español de Paula Villalba)