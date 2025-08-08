Aceites vegetales: la demanda impulsa a la palma, que podría romper racha de dos semanas a la baja

KUALA LUMPUR, 8 ago (Reuters) - Los futuros del aceite de palma malasio subían el viernes y estaban a punto de romper una racha de dos semanas de pérdidas, ya que los operadores prevén una mayor demanda de los principales mercados en agosto. El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en octubre en la Bolsa de Derivados de Bursa Malasia subía 42 ringgit, o un 0,99%, a 4282 ringgit (US$1011,58) la tonelada métrica en la pausa del mediodía. En lo que va de semana, el contrato ha subido un 0,92%. Paramalingam Supramaniam, director de la correduría Pelindung Bestari, afirmó que parece que en agosto volverá a haber cierta demanda tanto de aceite de palma crudo como de productos refinados.

"En general, creo que la demanda en agosto debería ser algo superior a la de julio", afirmó.

Se espera que los encuestadores de carga publiquen sus estimaciones de exportación del 1 al 10 de agosto el lunes. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian bajaba un 0,12%, mientras que el de aceite de palma subía un 0,65%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago cedían un 0,15%. El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles competidores, ya que luchan por una parte del mercado mundial de aceites vegetales. Los precios del petróleo apenas variaron en las primeras horas de Asia, pero se encaminaban a sus mayores pérdidas semanales desde finales de junio, ya que los inversores expresaron su preocupación por el impacto en la economía mundial de los aranceles que entraron en vigor el jueves. La debilidad de los futuros del crudo hace que la palma sea una opción menos atractiva como materia prima para el biodiésel. El ringgit, moneda de cambio de la palma, se debilitó un 0,07% frente al dólar, lo que abarataba ligeramente la materia prima para los compradores con divisas extranjeras. El analista técnico de Reuters, Wang Tao, dijo que el aceite de palma podría volver a probar la resistencia de 4312 ringgit por tonelada métrica, una ruptura por encima de la cual podría conducir a una ganancia en el rango de 4344 a 4374 ringgit.

(US$1 = 4,2330 ringgit)

