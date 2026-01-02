ACEITES VEGETALES: La palma abre 2026 con debilidad tras los datos de exportación

YAKARTA, 2 ene (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio abrían a la baja el viernes, su primera sesión bursátil de 2026, mientras los operadores digerían los flojos datos de exportación de los inspectores de carga y esperaban las cifras de producción de diciembre para obtener una mayor orientación de los precios. El contrato de referencia de aceite de palma para entrega en marzo en la Bolsa de Derivados de Bursa Malasia descendía un 1,19%, a 4.002 ringgit (US$986,93) la tonelada métrica, en el descanso del mediodía.

Las exportaciones malasias de productos de aceite de palma en diciembre descendieron entre un 5,2% y un 5,8% intermensual, según la información publicada el miércoles por Intertek Testing Services y AmSpec Agri Malaysia.

"La exportación de aceite de palma malayo en todo el mes ha descendido más de un 5%, en contraste con las expectativas del mercado de un sólido aumento respecto a la baja base de noviembre", dijo Anilkumar Bagani, jefe de investigación de materias primas de la correduría Sunvin Group, en Mumbái.

Los futuros de la palma también bajaban tras la venta de los futuros del aceite de soja en Chicago el miércoles, añadió Bagani, a la espera de las estimaciones de producción de aceite de palma malasio para todo el mes.

Los precios cayeron casi un 9% en 2025 por las incertidumbres geopolíticas y las preocupaciones arancelarias.

Indonesia ha fijado su precio de referencia del aceite de palma crudo en US$915,64 por tonelada para enero, por debajo de los US$926,14 por tonelada de diciembre, según un decreto del Ministerio de Comercio.

Es posible que el aceite de palma rompa el soporte de 4.044 ringgit por tonelada y caiga al rango de 3.964 ringgit a 4.008 ringgit.

(1 dólar = 4,0550 ringgit)

(Información de Bernadette Christina y Fransiska Nangoy; edición de Subhranshu Sahu y Harikrishnan Nair; edición en español de Paula Villalba)