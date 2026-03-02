ACEITES VEGETALES-La palma alcanza máximo de una semana, en línea con avances en Dalian y Chicago

YAKARTA, 2 mar (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma de Malasia prolongaban sus ganancias por segunda sesión consecutiva el lunes y alcanzaron su ‌máximo en una semana, ‌siguiendo ⁠la fortaleza de los aceites comestibles de Dalian y Chicago, mientras que las ganancias en el complejo energético también aportaron su apoyo. El contrato de referencia del aceite ​de palma para entrega ⁠en ⁠mayo en la Bolsa de Derivados de Malasia ganaba 61 ringgit, o un 1,51%, hasta alcanzar ​los 4.103 ringgit (1.051,24 dólares) por tonelada métrica al mediodía.

"Los futuros del CPO de la Bolsa ‌de Malasia abrieron al alza, siguiendo los diferenciales de precios ​de las semillas oleaginosas competidoras", dijo un ​operador en Kuala Lumpur.

"El sentimiento también se ve respaldado por las ganancias en el complejo energético, mientras las preocupaciones por el riesgo del suministro se intensifican en medio de la escalada de tensiones en Oriente Próximo, que amenazan uno de los corredores energéticos más críticos del mundo". El contrato de aceite de soja más ​activo de Dalian subía un 0,29%, mientras que su contrato de aceite de palma avanzaba un 1,55%. El aceite de soja en la ⁠Bolsa de Comercio de Chicago se revalorizaba un 1,99%.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites ‌comestibles competidores, ya que compite por una cuota del mercado mundial de aceites vegetales.

Los precios del petróleo avanzaban a su nivel más alto desde enero de 2025 a principios de la sesión, después de que Irán e Israel intensificaran los ataques en Oriente Próximo, dañando petroleros e interrumpiendo los envíos desde la principal región productora.

El fortalecimiento de los futuros del crudo hace que la palma sea una opción más ‌atractiva como materia prima para el biodiésel.

Mientras tanto, Indonesia ha aumentado el impuesto sobre las exportaciones de aceite ⁠de palma crudo del 10% al 12,5% del precio de referencia del CPO, según una ‌normativa del Ministerio de Finanzas, una medida que, según las autoridades, tiene como objetivo ⁠financiar su mandato de mezcla de biodiésel.

Las exportaciones de productos ⁠de aceite de palma de Malasia caían un 21,5% enviadas durante enero, según la empresa de inspección de cargas Intertek Testing Services.

Indonesia exportó 2,24 millones de toneladas métricas de aceite de palma crudo y refinado en enero, lo que supone un aumento interanual del 77,07%, según datos de la oficina de estadística ‌publicados el lunes, con un valor de ​2.290 millones de dólares. El aceite de palma podría poner a prueba la resistencia en 4.111 ringgit por tonelada métrica, con buenas posibilidades de superar este nivel y subir hacia el rango de 4.168-4.193 ringgit, según el analista técnico de Reuters Wang Tao.

(1 dólar = ‌3,9030 ringgit)

(Información de Bernadette Christina; edición de Sumana Nandy; editado en español por Patrycja Dobrowolska)