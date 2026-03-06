Aceites vegetales-la palma alcanza su máximo en cinco semanas y apunta a ganancias semanales

YAKARTA, 6 mar (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma de Malasia subían el viernes hasta alcanzar su nivel más alto ‌en cinco semanas, respaldados por ‌el ⁠fortalecimiento de los aceites comestibles de Dalian y la debilidad del ringgit, y se preparaban para registrar ganancias semanales. El contrato de referencia del aceite de ​palma para entrega ⁠en ⁠mayo en la Bolsa de Derivados de Malasia ganaba 59 ringgit, o un 1,4%, hasta ​alcanzar los 4.266 ringgit (1.080,82 dólares) por tonelada métrica al mediodía.

El contrato ha subido ‌un 5,54% en lo que va de semana, ayudado ​por la subida del precio del ​crudo, y se encamina hacia su mayor ganancia semanal desde la semana del 25 de noviembre de 2024.

"Los futuros de CPO de Bursa Malaysia abrieron al alza tras el repunte alcista de los futuros de aceite de soja, gasóleo y crudo de Chicago durante la noche del jueves, ​así como la fuerte recuperación de los futuros de oleína de palma de Dalian y aceite de colza de Zhengzhou en ⁠las horas asiáticas", dijo Anilkumar Bagani, director de investigación de materias primas de Sunvin Group, una correduría en Bombay.

El ‌aceite de palma es actualmente el más barato en comparación con sus competidores, el aceite de soja, el aceite de colza y el aceite de girasol, y se cotiza casi a la par con los precios del gasóleo, lo que aumenta su atractivo para la nueva demanda, dijo Bagani, y agregó que existía preocupación por la disminución de los suministros de petróleo ‌debido al conflicto en Oriente Medio. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian subía un ⁠1,13%, mientras que su contrato de aceite de palma avanzaba un 2,33%. El ‌aceite de soja en la Bolsa de Comercio de Chicago perdía un ⁠0,65%.

El aceite de palma sigue la evolución de los ⁠precios de los aceites comestibles competidores, ya que compite por una cuota del mercado mundial de aceites vegetales.

El ringgit malasio, la moneda de negociación del contrato, se depreciaba un 0,18% frente al dólar estadounidense, lo que abarataba el aceite de palma para los tenedores de divisas extranjeras. El ‌aceite de palma podría volver a ​poner a prueba la resistencia en 4.260 ringgit por tonelada métrica; una ruptura por encima de ese nivel podría abrir el camino hacia los 4.337 ringgit, según el analista técnico de Reuters Wang Tao.

(1 dólar = 3,9470 ringgit) (Información de ‌Bernadette Christina; edición de Mrigank Dhaniwala y Sonia Cheema; editado en español por Patrycja Dobrowolska)