Aceites vegetales: la palma amplía su avance ante las buenas expectativas de exportación

YAKARTA, 21 oct (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio subían el martes, en un momento en que el mercado encontró apoyo en las expectativas de unas buenas cifras de exportación y en unos mercados de aceite de soja más fuertes en Dalian y Chicago. El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en enero en la Bolsa de Derivados de la Bolsa de Malasia ganaba 43 ringgit, o un 0,95%, hasta los 4556 ringgit (US$1078,60) la tonelada métrica, en la pausa del mediodía. "Los futuros abrieron al alza hoy, tras el impulso alcista del mercado de aceite de soja en EEUU y Sudamérica y los prometedores resultados de las exportaciones de aceite de palma de Malasia del 1 al 20 de octubre", dijo Anilkumar Bagani, jefe de investigación de Sunvin Group, una correduría de aceites vegetales en.

El contrato de aceite de soja más activo de Dalian subía un 0,22% y el de aceite de palma un 0,09%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago avanzaban un 0,1%.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles rivales, dado que compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales.

Las exportaciones de productos de aceite de palma de Malasia entre el 1 y el 20 de octubre aumentaron un 3,4%, hasta 1.044.784 toneladas métricas, frente a las 1.010.032 toneladas métricas enviadas entre el 1 y el 20 de septiembre, según informó el lunes Intertek Testing Services. Los futuros de la soja del Chicago Board of Trade alcanzaron el lunes su nivel más alto en un mes, ante el renovado optimismo sobre las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China.

El Consejo de Aceite de Palma de Malasia dijo el martes que los precios del aceite de palma crudo se mantendrán estables por encima de 4400 ringgit (US$1042) por tonelada métrica de cara a 2026, en medio de la incertidumbre de las exportaciones de aceite de palma y soja. El ringgit, moneda de referencia del aceite de palma, cotizaba estable frente al dólar. Un ringgit más débil abarataría el producto para los compradores de divisas. El aceite de palma podría probar el soporte de 4484 ringgit por tonelada métrica, una ruptura por debajo de la cual podría abrir el camino hacia 4456 ringgit, dijo el analista técnico de Reuters Wang Tao.

(1 dólar = 4,2240 ringgit)

(Información de Dewi Kurniawati; edición de Harikrishnan Nair; edición en español de Paula Villalba)