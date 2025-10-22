Aceites vegetales: la palma amplía su caída ante la debilidad de Dalian

YAKARTA, 22 oct (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio caían por tercera sesión consecutiva el miércoles, siguiendo la debilidad de los aceites comestibles competidores de Dalian. El contrato de referencia de aceite de palma para entrega en enero en la Bolsa de Derivados de la Bolsa de Malasia perdía 25 ringgit, o un 0,55%, a 4480 ringgit (US$1060,61) la tonelada métrica en el descanso del mediodía.

"Hoy, los futuros están siguiendo la debilidad de Dalian a la espera de nuevas pistas que muevan el mercado", dijo un operador en Kuala Lumpur. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian perdía un 0,63%, mientras que el de aceite de palma caía un 0,86%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago avanzaban un 0,22%.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles competidores, que compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales.

El ministro de Energía indonesio, Bahlil Lahadalia, dijo que el consumo de biodiésel entre enero y septiembre fue de 10,57 millones de kilolitros, casi un 10% más que los 9,61 millones de kilolitros del año anterior.

Los datos de la empresa de inspección de cargas Intertek Testing Services mostraron que las exportaciones de productos de aceite de palma malasios del 1 al 20 de octubre aumentaron un 3,4% respecto al mes anterior, mientras que la empresa de inspección independiente AmSpec Agri Malaysia dijo que aumentaron un 2,5%.

El Consejo de Aceite de Palma de Malasia dijo el martes que los precios del aceite de palma crudo se mantendrían estables por encima de 4400 ringgit (US$1042) por tonelada de cara a 2026, en medio de la incertidumbre de las exportaciones de aceite de palma y soja.

Los precios del petróleo subían por segunda sesión consecutiva, impulsados por los riesgos de suministro relacionados con las sanciones y las esperanzas de un acuerdo comercial entre EEUU y China, mientras que los inversores también la noticia de que EEUU busca petróleo para entregar a sus reservas estratégicas.

La fortaleza de los futuros del crudo hace de la palma una opción más atractiva como materia prima del biodiésel. El ringgit, moneda de cambio de la palma, se debilitaba un 0,02% frente al dólar. Un ringgit más débil hace que la materia prima sea menos cara para los compradores que poseen divisas extranjeras.

Según Wang Tao, analista técnico de Reuters, el aceite de palma podría romper el soporte de 4484 ringgit por tonelada y caer hacia 4456 ringgit.

(US$1 = 4,2240 ringgit)

(Información de Dewi Kurniawati; edición de Ronojoy Mazumdar y Subhranshu Sahu; editado en español por Patrycja Dobrowolska)