ACEITES VEGETALES-La palma amplía sus pérdidas ante la debilidad de los aceites competidores

YAKARTA/KUALA LUMPUR, 4 dic (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio caían por segunda sesión consecutiva el jueves, presionados por la debilidad de los aceites comestibles en los mercados de Dalian y Chicago y las expectativas de un aumento de las existencias. El contrato de referencia de aceite de palma para entrega en febrero en la Bolsa de Derivados de Bursa Malasia perdía 51 ringgit, o un 1,23%, a 4.102 ringgit (US$996,84) la tonelada métrica en la pausa del mediodía.

"La debilidad de las semillas oleaginosas competidoras presionó hoy a los precios de los futuros del aceite de palma crudo (CPO). Durante la noche, el aceite de soja de Chicago descendía casi un 2%, y la fortaleza del ringgit arrastró hoy a la baja los precios del CPO", dijo un operador de Kuala Lumpur. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian caía un 0,46%, mientras que el de aceite de palma perdía un 1,12%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago bajaban un 0,19%.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles competidores, mientras compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales.

Según Anilkumar Bagani, jefe de investigación de materias primas de la correduría Sunvin Group, con sede en Bombay, las expectativas de un aumento de las existencias en un contexto de moderación de la demanda de exportación también presionaron al contrato.

Los inventarios de aceite de palma de Malasia probablemente aumentaron a un máximo de más de seis años y medio en noviembre, en un momento en que las exportaciones se desplomaron en medio de una producción récord para el mes, mostró una encuesta de Reuters. El ringgit, la divisa comercial de la palma, se fortalecía un 0,15% frente al dólar, encareciendo ligeramente el producto para los compradores con divisas extranjeras.

Los envíos de cultivos estadounidenses a China se están acelerando después de que una tensa guerra arancelaria hubiera paralizado el comercio durante meses, con al menos seis buques de carga a granel programados para cargar con soja en las terminales de la costa del golfo de México hasta mediados de diciembre, según un calendario de envíos al que tuvo acceso Reuters.

El aceite de palma puede probar el soporte en 4.121 ringgit por tonelada, después de su fracaso para romper la resistencia en 4.202 ringgit, dijo el analista técnico de Reuters Wang Tao.

(1 dólar = 4,1150 ringgit)

(Información de Ashley Tang; edición de Subhranshu Sahu y Harikrishnan Nair; editado en español por Patrycja Dobrowolska)