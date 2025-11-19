ACEITES VEGETALES - La palma apenas varía mientras el aceite de soja se fortalece

KUALA LUMPUR, 19 nov (Reuters) - Los futuros del aceite de palma de Malasia registraban pocos cambios el miércoles, apoyados por un aceite de soja más fuerte, aunque la mayor firmeza del ringgit y la preocupación por la demanda limitaban las ganancias.

El contrato de referencia de aceite de palma para entrega en enero en el Mercado de Derivados de la Bolsa de Malasia ganaba 10 ringgit, o un 0,24%, a 4.219 ringgit (US$1.017,61) la tonelada métrica en la pausa del mediodía. El contrato ha subido en las cuatro últimas sesiones.

El contrato subía en línea con el aceite de soja, pero la preocupación por la demanda de noviembre y la fortaleza del ringgit limitaban las ganancias, dijo Paramalingam Supramaniam, director de la correduría Pelindung Bestari, con sede en Selangor.

"Hasta que no se sepa más sobre la demanda en noviembre, que no parece buena según las cifras iniciales, la parte alta seguirá limitada", dijo Supramaniam.

El contrato de aceite de soja más activo de Dalian subía un 0,75%, mientras que el de aceite de palma sumaba un 1,7%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago bajaban un 0,04%.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles rivales, ya que compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales.

Los precios del petróleo tras conocerse que los inventarios de crudo y combustible aumentaron la semana pasada en EEUU, el mayor consumidor mundial de crudo, lo que reforzó la preocupación de que la oferta supere a la demanda en el mercado.

La debilidad de los futuros del crudo hace que la palma sea una opción menos atractiva como materia prima del biodiésel. El ringgit, moneda de cambio de la palma, se fortaleció un 0,34% frente al dólar, encareciendo ligeramente la materia prima para los compradores con divisas extranjeras.

Las importaciones de soja de la Unión Europea para la temporada 2025-2026, que comenzó en julio, alcanzaron los 4,40 millones de toneladas métricas el 16 de noviembre, un 16% menos que en el mismo periodo del año anterior, mientras que las de aceite de palma cayeron un 18%, hasta 1,08 millones de toneladas, según los datos publicados por la Comisión Europea.

El aceite de palma puede extender las ganancias a un rango de 4.282 ringgit a 4.303 ringgit por tonelada métrica, según lo sugerido por un doble fondo y un análisis de proyección, dijo el analista técnico de Reuters Wang Tao.

(1 dólar = 4,1460 ringgit)

(Información de Ashley Tang; edición de Eileen Soreng; edición en español de Jorge Ollero Castela)