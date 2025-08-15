Aceites vegetales: la palma apenas varía y se encamina a su segunda ganancia semanal

Por Dewi Kurniawati

YAKARTA, 15 ago (Reuters) - Los futuros del aceite de palma malasio registraban pocos cambios el viernes, pero se encaminaban a una segunda ganancia semanal, mientras los operadores estaban pendientes de los datos de exportación para obtener mayores indicios. El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en octubre en la Bolsa de Derivados de Bursa Malasia subía 9 ringgit, o un 0,2%, a 4412 ringgit (US$1046,24) la tonelada métrica en la pausa del mediodía.

En lo que va de semana, los futuros han ganado un 3,69%. "Los futuros están cotizando lateralmente, siguiendo al aceite de palma de Dalian, y estamos a la espera de los datos de exportación para una mayor orientación", dijo un operador con sede en Kuala Lumpur. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian caía un 0,37%, mientras que el de aceite de palma descendía un 0,57%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago también bajaban un 0,17%.

