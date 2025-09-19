Aceites vegetales: la palma avanza hacia ganancias semanales impulsada por el aceite de soja

YAKARTA, 19 sep (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio ampliaban sus ganancias el viernes, mientras el contrato seguía las ganancias de su rival, el aceite de soja, en la bolsa de Dalian, a la espera de nuevos datos, y se dispone a registrar ganancias semanales. El contrato de referencia de aceite de palma para entrega en diciembre en la Bolsa de Derivados de Bursa Malasia ganaba 12 ringgit malasios, o un 0,27%, a 4447 ringgit (US$1057,80) la tonelada métrica, en el descanso del mediodía.

En lo que va de semana, los futuros han subido un 0,04%.

"Los futuros cotizan entre 4400 y 4500, a la espera de nuevos datos", dijo un operador de Kuala Lumpur. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian subía un 0,36%, mientras que el de aceite de palma bajaba un 0,26%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago (CBOT) caían un 0,31%.

El aceite de palma sigue los movimientos de precios de los aceites comestibles rivales, dado que compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales.

Mientras tanto, Malasia ha elevado su precio de referencia del aceite de palma crudo de octubre a un nivel que mantiene la horquilla de derechos de exportación en el 10%, según mostró el viernes un comunicado de la Junta del Aceite de Palma de Malasia.

En Brasil, se espera que los agricultores aumenten la producción de soja del país en la nueva temporada, produciendo cerca de 178 millones de toneladas métricas, dijo el jueves la agencia brasileña de cultivos Conab.

Según la empresa de inspección de cargas Intertek Testing Services, las exportaciones de productos de aceite de palma de Malasia del 1 al 15 de septiembre aumentaron un 2,6% en comparación con el 1 al 15 de agosto, mientras que según la empresa de inspección independiente AmSpec Agri Malaysia, cayeron un 0,1%. El ringgit, moneda de cambio de la palma, se debilitaba un 0,24% frente al dólar, lo que abarató el producto para los compradores que poseen divisas extranjeras. El aceite de palma podría volver a probar el soporte de 4401 ringgit por tonelada métrica, una ruptura por debajo podría abrir el camino hacia el rango de 4342 ringgit-4366 ringgit, dijo el analista técnico de Reuters Wang Tao.

(US$1 = 4,2040 ringgit)

(Información de Dewi Kurniawati; edición de Harikrishnan Nair; edición en español de Paula Villalba)