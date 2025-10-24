Aceites vegetales: la palma baja y apunta a otra pérdida semanal

YAKARTA, 24 oct (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio caían el viernes, en camino de registrar su segunda pérdida semanal, con el mercado en un rango en busca de dirección. El contrato de referencia de aceite de palma para entrega en enero en la Bolsa de Derivados de Bursa Malasia perdía 29 ringgit, o un 0,65%, a 4442 ringgit (US$1051,61) la tonelada métrica en el descanso del mediodía.

En lo que va de semana, los futuros han perdido un 1,57%.

"Los futuros de hoy siguen oscilando entre 4400 y 4500 ringgit, a la espera de nuevos", dijo un operador de Kuala Lumpur. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian subía un 0,17%, mientras que el de aceite de palma ganaba un 0,37%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago bajaban un 0,45%.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles competidores, mientras compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales.

Los precios del petróleo caían en las primeras operaciones del viernes, recortando parte de la subida del día anterior, pero manteniéndose en camino de una ganancia semanal, en un momento en que las nuevas sanciones de Estados Unidos a las dos mayores compañías petroleras de Rusia la guerra en Ucrania alimentan las preocupaciones sobre la oferta.

La debilidad de los futuros del crudo hace que la palma sea una opción menos atractiva como materia prima para el biodiésel. El ringgit, moneda de cambio de la palma, se fortalecía un 0,12% frente al dólar. Un ringgit más fuerte encarecería el producto para los compradores en otras divisas. El aceite de palma podría romper la resistencia de los 4471 ringgit por tonelada métrica y subir hasta la horquilla de 4490 ringgit a 4510 ringgit, según el analista técnico de Reuters Wang Tao.

(1 dólar = 4,2240 ringgit)

(Información de Dewi Kurniawati; edición de Harikrishnan Nair; editado en español por Patrycja Dobrowolska)