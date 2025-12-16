ACEITES VEGETALES-La palma cae ante el aumento de las existencias y la debilidad de aceites rivales

KUALA LUMPUR, 16 dic (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio caían el martes por tercera sesión consecutiva, presionados por la debilidad de los aceites rivales y la preocupación por el aumento de las existencias en un contexto de menores exportaciones. El contrato de referencia de aceite de palma para entrega en marzo en la Bolsa de Derivados de la Bolsa de Malasia caía 27 ringgit, o un 0,67%, a 3.986 ringgit (US$976,96) la tonelada métrica en el descanso del mediodía.

Los futuros del aceite de palma crudo cotizaban a la baja ante la debilidad general de los mercados globales de aceites vegetales, según Anilkumar Bagani, jefe de investigación de materias primas de Sunvin Group, una correduría en

La persistente debilidad de las exportaciones de aceite de palma malasio ha elevado el riesgo de un nuevo aumento de las existencias de aceite de palma, mientras que la fortaleza del ringgit se suma a la presión del mercado, añadió Bagani. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian descendía un 0,93%, mientras que el de aceite de palma caía un 1,15%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago bajaban un 0,61%.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles rivales, dado que compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales.

Los inspectores de carga estimaron que las exportaciones de productos de aceite de palma malasios del 1 al 15 de diciembre cayeron entre un 15,9% y un 16,4% respecto al mes anterior. El ringgit, moneda de cambio de la palma, se fortalecía un 0,22% frente al dólar, lo que encarece el producto para los compradores que poseen divisas extranjeras.

Los precios del petróleo caían y ampliaban las pérdidas de la sesión anterior, mientras las perspectivas de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania parecían fortalecerse, aumentando las expectativas de una posible relajación de las sanciones.

La debilidad de los futuros del crudo hace que la palma sea una opción menos atractiva como materia prima para el biodiésel.

Las importaciones de aceite de palma de India aumentaron en noviembre debido a que las refinerías aprovecharon la bajada de los precios, lo que aumentó las compras de este aceite tropical y redujo las importaciones de aceite de soja y girasol, más caros, según la Asociación de Extractores de Disolventes de India.

(1 dólar = 4,0800 ringgit) (Información de Ashley Tang; edición de Sherry Jacob-Phillips y Janane Venkatraman; edición en español de Paula Villalba)