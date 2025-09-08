Aceites vegetales: la palma cae ante la debilidad de Dalian y la falta de nuevas compras

YAKARTA, 8 sep (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio caían el lunes, siguiendo la debilidad de los aceites comestibles en los futuros de Dalian, mientras que la falta de nuevas compras presionó aún más los precios. El contrato de referencia de aceite de palma para entrega en noviembre en la Bolsa de Derivados de Bursa Malasia perdía 4 ringgit, o un 0,09%, a 4444 ringgit (US$1053,58) la tonelada métrica en el descanso del mediodía.

"La falta de nuevas compras en los mercados de destino, especialmente en, ha presionado aún más los precios ante el riesgo de que aumenten las existencias, ya que la producción había sido decente tanto en Malasia como en Indonesia durante agosto", dijo Anilkumar Bagani, jefe de investigación del bróker de aceites vegetales Sunvin Group, con sede en Mumbái. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian, caía un 0,1%, mientras que el de aceite de palma, perdía un 0,4%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago (CBOT) subían un 0,35%.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles competidores, mientras que compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales.

Se prevé que las existencias de aceite de palma de Malasia aumenten por sexto mes consecutivo en agosto, ya que la producción sigue superando a las exportaciones a pesar de la recuperación de la demanda, según un sondeo de Reuters.

Mientras tanto, las importaciones chinas de soja aumentaron hasta los 12,28 millones de toneladas métricas, o un 1,15% interanual, la cifra más alta de la historia para el mes de agosto, según mostraron el lunes los datos de aduanas.

Los precios del petróleo subieron más de un 1%, recortando parte de las pérdidas de la semana pasada, ya que la perspectiva de más sanciones al crudo ruso tras un ataque nocturno en Ucrania contrarrestó el aumento de la producción previsto por la OPEP+.

La fortaleza de los futuros del crudo hace de la palma una opción más atractiva como materia prima del biodiésel. El ringgit, moneda de cambio de la palma, se apreciaba un 0,05% frente al dólar, lo que encarecía ligeramente el producto para los compradores en divisas. El aceite de palma puede volver a probar el soporte de 4405 ringgit por tonelada métrica, una ruptura por debajo de la cual podría abrir el camino hacia el rango de 4367-4381 ringgit, dijo el analista técnico de Reuters Wang Tao.

(US$1 = 4,2180 ringgit) (Información de Dewi Kurniawati; edición de Sumana Nandy; editado en español por Irene Martínez)