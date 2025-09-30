Aceites vegetales: la palma cae ante la debilidad de los aceites competidores y el crudo

KUALA LUMPUR, 30 sep (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio amplían las pérdidas por tercera sesión consecutiva el martes, mientras la debilidad de los aceites comestibles competidores y los planes de la OPEP+ para aumentar la producción pesaron sobre el mercado, aunque el contrato todavía estaba en camino de una ganancia trimestral. El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en diciembre en la Bolsa de Derivados de Bursa Malasia bajaba 38 ringgit, o un 0,87%, a 4347 ringgit (US$1031,81) la tonelada métrica en el descanso del mediodía.

El contrato ha ganado hasta ahora un 9,06% este trimestre.

El mercado del aceite de palma se vio presionado por la debilidad de las oleaginosas competidores. El sentimiento bajista en todo el complejo de aceites vegetales ha persistido, ya que los precios del crudo caían bruscamente durante la noche tras conocerse los planes de la OPEP+ de aumentar la producción, dijo un operador en Kuala Lumpur.

"La oleína de palma de Dalian también mostró presión vendedora antes del Día Nacional de China y la festividad del Festival del Medio Otoño, del 1 al 8 de octubre", añadió el operador. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian caía un 0,59%, mientras que el de aceite de palma perdía un 0,54%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago bajaban un 0,2%.

El aceite de palma sigue los movimientos de precios de los aceites comestibles competidores, en un momento en que compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales.

Los precios del petróleo descendían, mientras otro aumento previsto de la producción por parte de la OPEP+ y la reanudación de las exportaciones de petróleo de la región iraquí del Kurdistán a través de Turquía reforzaron las perspectivas de un inminente excedente de oferta.

La debilidad de los futuros del crudo hace de la palma una opción menos atractiva como materia prima para el biodiésel.

Se espera que los inspectores de carga publiquen sus estimaciones de exportación de septiembre a lo largo del día.

El ringgit, moneda de cambio de la palma, se debilitaba un 0,05% frente al dólar, lo que abarataba ligeramente el producto para los compradores en divisas.

Se espera que las existencias de aceite de palma de Malasia disminuyan en los próximos meses, terminando el año en alrededor de 1,7 millones de toneladas métricas, mientras una desaceleración estacional de la producción coincide con el aumento de las exportaciones para satisfacer la demanda de la temporada festiva, dijo la Junta de Aceite de Palma de Malasia.

El analista técnico de Reuters, Wang Tao, dijo que el aceite de palma podría volver a probar el soporte de 4366 ringgit por tonelada métrica, una ruptura por debajo del cual podría abrir el camino hacia un rango de 4309 ringgit a 4342 ringgit.

(US$1 = 4,2130 ringgit)

(Información de Ashley Tang; edición de Eileen Soreng y Janane Venkatraman; editado en español por Patrycja Dobrowolska)