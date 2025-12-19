ACEITES VEGETALES: La palma cae ante la debilidad de sus competidores

KUALA LUMPUR, 19 dic (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio caían más de un 1% el viernes y se preparaban para una segunda caída semanal consecutiva, mientras aceites comestibles competidores más débiles y un ringgit más firme pesan en el mercado. El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en marzo en la Bolsa de Derivados de Bursa Malasia perdía 47 ringgit, o un 1,18%, a 3.933 ringgit (US$963,97) la tonelada métrica al mediodía. En lo que va de semana, el contrato ha bajado un 0,92%.

Los precios del aceite de palma crudo se veían presionados principalmente por la debilidad del mercado rival de semillas oleaginosas, donde la oleína de palma de Dalian se mantenía en números rojos tras los descensos de la noche anterior, dijo un operador en Kuala Lumpur.

"La firmeza del ringgit, cercano a 4,08, también mantuvo al margen a los compradores", añadió. El ringgit, moneda de cambio de la palma, se fortalecía un 0,02% frente al dólar, encareciendo ligeramente la materia prima para los compradores en divisas. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian descendía un 1,51%, mientras que el de aceite de palma perdía un 1,31%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago subían ligeramente un 0,04%.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles competidores, que compiten por una parte del mercado mundial de aceites vegetales.

Los precios del petróleo descendían en las primeras operaciones y se disponían a cerrar a la baja por segunda semana consecutiva, mientras las crecientes perspectivas de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania contrarrestan la preocupación por las interrupciones del suministro debidas al bloqueo de los petroleros venezolanos.

La debilidad de los futuros del crudo hace de la palma una opción menos atractiva como materia prima del biodiésel.

Las existencias de aceite de palma de Indonesia a finales de octubre aumentaron un 10% respecto al mes anterior, hasta 2,33 millones de toneladas métricas, a pesar del aumento de la producción, según datos de la Asociación Indonesia de Aceite de Palma.

Los países de la Unión Europea aprobaron un acuerdo para retrasar un año la ley contra la deforestación, tras el rechazo de la industria y la preocupación de que el sistema digital para hacerla cumplir no estuviera listo.

(1 dólar = 4,0800 ringgit) (Información de Ashley Tang; edición de Subhranshu Sahu y Sonia Cheema; editado en español por Patrycja Dobrowolska)