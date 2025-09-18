Aceites vegetales: la palma cae ante la debilidad del aceite de soja en Dalian y Chicago

YAKARTA, 18 sep (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio ampliaban las pérdidas el jueves y borraban las ganancias de la sesión anterior, mientras el contrato seguía las pérdidas del aceite de soja en los futuros de Dalian y Chicago. El contrato de referencia de aceite de palma para entrega en diciembre en la Bolsa de Derivados de Bursa Malasia perdía 48 ringgit malasios, o un 1,07%, a 4427 ringgit (US$1055,56) la tonelada métrica, en la pausa del mediodía.

“Los futuros de hoy siguen la debilidad de los mercados de Dalian y Chicago, con el aceite de soja en el punto de mira debido al descenso y la ausencia de pedidos de la nueva cosecha de soja”, dijo un operador en Kuala Lumpur.

El miércoles, un juez brasileño dejó en vigor una moratoria sobre el comercio de soja cultivada en zonas recientemente deforestadas de la Amazonia, según una decisión a la que tuvo acceso Reuters, y rechazó una solicitud de un grupo de agricultores para revertir una medida cautelar relacionada con la prohibición.

La moratoria brasileña de la soja es un pacto privado de dos décadas de antigüedad creado para proteger la selva amazónica prohibiendo a los comerciantes de soja comprar a los agricultores que talaron tierras allí después de julio de 2008.

Por su parte, la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos publicó el martes una propuesta para reasignar a las grandes refinerías las obligaciones de mezcla de biocombustibles eximidas en virtud del programa de Exención de Pequeñas Refinerías (SRE). El contrato de aceite de soja más activo de Dalian bajaba un 1,71%, mientras que el de aceite de palma caía un 2%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago (CBOT) perdían un 0,62%.

El aceite de palma sigue los movimientos de precios de los aceites comestibles rivales, dado que compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales.

Los futuros de la soja de Chicago caían por segunda sesión consecutiva, presionados por la debilidad del aceite de soja después de que una propuesta estadounidense sobre biocombustibles decepcionara al mercado.

Según la empresa de inspección de cargas Intertek Testing Services, las exportaciones de productos de aceite de palma malasios del 1 al 15 de septiembre aumentaron un 2,6% respecto al 1 al 15 de agosto, mientras que según la empresa de inspección independiente AmSpec Agri Malaysia, cayeron un 0,1%. El ringgit, la divisa comercial de la palma, se debilitaba un 0,17% frente al dólar, lo que abarató el producto para los compradores con divisas extranjeras.

El aceite de palma puede poner a prueba el soporte en 4429 ringgit por tonelada métrica, una ruptura por debajo podría abrir el camino hacia el rango de 4366 ringgit-4401 ringgit, dijo el analista técnico de Reuters Wang Tao.

(US$1 = 4,1940 ringgit)

(Información de Dewi Kurniawati; edición de Rashmi Aich; edición en español de Paula Villalba)