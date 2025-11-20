ACEITES VEGETALES - La palma cae ante la debilidad del aceite de soja

KUALA LUMPUR, 20 nov (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio caían el jueves y rompían una racha de cinco sesiones consecutivas al alza, mientras la debilidad del aceite de soja pesaba en el mercado. El contrato de referencia de aceite de palma para entrega en enero en la Bolsa de Derivados de Bursa Malasia descendía 63 ringgit, o un 1,49%, a 4.163 ringgit (US$1.000,24) la tonelada métrica en el descanso del mediodía.

El contrato cotizaba a la baja, siguiendo la debilidad en el mercado de aceite de soja, en un contexto de conversaciones sobre que Estados Unidos podría retrasar los recortes propuestos a los incentivos de biocombustibles importados, dijo David Ng, un operador propietario en la firma de comercio Iceberg X Sdn Bhd, en Kuala Lumpur.

El Gobierno del presidente Donald Trump está considerando retrasar uno o dos años sus recortes propuestos en los incentivos para los biocombustibles importados en un clima de presión por parte de los refinadores estadounidenses, que argumentan que la medida podría aumentar los costos y restringir el suministro de combustible. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian caía un 1,53%, mientras que el de aceite de palma perdía un 1,76%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago bajaban un 0,74%.

El aceite de palma sigue los movimientos de precios de los aceites comestibles rivales, dado que compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales.

Los precios del petróleo subían y se recuperaban de las pérdidas de la sesión anterior, mientras los mercados evaluaban las últimas propuestas de EEUU para poner fin a la guerra en Ucrania y se preparaban para el plazo fijado por EEUU para cesar las operaciones con dos grandes petroleras rusas.

La fortaleza de los futuros del crudo hace de la palma una opción más atractiva como materia prima para el biodiésel. El ringgit, moneda de cambio de la palma, se debilitaba un 0,34% frente al dólar, lo que abarató la materia prima para los compradores con divisas extranjeras.

El aceite de palma podría caer hasta los 4.102 ringgit por tonelada métrica,

ya que un rebote desde los 4.076 ringgit podría haberse completado, según el analista técnico de Reuters Wang Tao.

(1 dólar = 4,1620 ringgit)

(Información de Ashley Tang; edición de Ronojoy Mazumdar y Sonia Cheema; edición en español de Paula VIllalba)