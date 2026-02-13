ACEITES VEGETALES-La palma cae ante la debilidad del Dalian camino de su segunda caída semanal

YAKARTA, 13 feb (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma de Malasia descendían por cuarta sesión consecutiva el viernes, replicando los movimientos de sus competidores de Dalian, y se encaminaban hacia su segunda semana consecutiva de pérdidas. El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en abril en la Bolsa de Derivados de Malasia caía 29 ringgit, o un 0,72%, hasta los 4.008 ringgit (US$1028,75) por tonelada métrica al mediodía. Ha bajado un 3,51% en lo que va de semana.

"Los futuros siguen la débil evolución de Dalian, así como la escasa demanda del lado físico", dijo un operador en Kuala Lumpur. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian bajaba un 0,86%, mientras que su contrato de aceite de palma retrocedía un 1,54%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Comercio de Chicago se dejaban un 0,33%.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles rivales, ya que compite por una cuota del mercado mundial de aceites vegetales.

Los mercados chinos permanecerán cerrados del 16 al 23 de febrero por las vacaciones del Año Nuevo Lunar.

Malasia ha subido el precio de referencia del aceite de palma crudo para marzo, un cambio que mantiene el arancel de exportación en el 9%, según se indica en una circular publicada en el sitio web de la Junta de Aceite de Palma de Malasia.

La decisión de Indonesia de pausar la expansión del biodiésel y las expectativas de una mayor producción en los próximos meses probablemente ejercerán presión sobre los precios del aceite de palma, aunque la fuerte demanda y la desaceleración del crecimiento de la producción total podrían limitar la caída, según los analistas.

Las ventas de semillas de aceite de palma de Indonesia en 2025 implicaban que la plantación seguía siendo sustancial a pesar de las interrupciones causadas por las expropiaciones de tierras por parte de un grupo de trabajo forestal del Gobierno, según Julian McGill, director general y fundador de la consultora Glenauk Economics. El ringgit, la moneda con la que se comercializa el aceite de palma, se apreciaba un 0,1% frente al dólar, lo que encarecía la materia prima para los compradores que disponen de divisas extranjeras. El aceite de palma podría volver a poner a prueba el soporte de 4.018 ringgit por tonelada, probablemente tras un débil repunte, según el analista técnico de Reuters Wang Tao.

(US$1 = 3,8960 ringgit)

(Información de Dewi Kurniawati; edición de Janane Venkatraman y Subhranshu Sahu; edición en español de Jorge Ollero Castela)