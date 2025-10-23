Aceites vegetales: la palma cae ante la incertidumbre de la demanda y las condiciones meteorológicas

YAKARTA, 23 oct (Reuters) - Los futuros del aceite de palma malasio ampliaban las pérdidas por cuarta sesión consecutiva el jueves, después de que la incertidumbre de la demanda creara presiones vendedoras a las que se sumaron unas condiciones meteorológicas impredecibles que están haciendo que la producción sea más variable. El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en enero en la Bolsa de Derivados de la Bolsa de Malasia perdía 14 ringgit, o un 0,31%, hasta los 4442 ringgit (US$1051,61) la tonelada métrica, en la pausa del mediodía.

"El pesimismo relacionado con la incertidumbre de la demanda acentuó hoy la presión vendedora. La volatilidad seguirá siendo alta a medida que nos adentremos en unas condiciones meteorológicas impredecibles y en cómo repercutirán en la producción en el primer trimestre de 2026", afirmó Paramalingam Supramaniam, director de la correduría Pelindung Bestari. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian perdía un 0,51%, mientras que el de aceite de palma cedía un 1,3%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago avanzaban un 0,38%.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles rivales, dado que compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales.

El consumo de biodiésel en Indonesia entre enero y septiembre se situó en 10,57 millones de kilolitros, según anunció el miércoles el ministro de Energía, Bahlil Lahadalia. Esta cifra supone un aumento de casi el 10% respecto a los 9,61 millones de kilolitros del año anterior.

Los precios del petróleo subían un 3% el jueves, ampliando las ganancias de la sesión anterior, al tiempo que los compradores indios comenzaron a revisar sus compras de petróleo ruso después de que Estados Unidos impusiera sanciones a los principales proveedores Rosneft y Lukoil por la guerra de Ucrania.

La fortaleza de los futuros del crudo hace de la palma una opción más atractiva como materia prima para el biodiésel. El ringgit, la divisa comercial de la palma, se fortalecía un 0,02% frente al dólar. Un ringgit más fuerte encarece el producto para los compradores en divisas. El aceite de palma podría estabilizarse en la zona de soporte de 4401 a 4409 ringgit por tonelada métrica y rebotar hacia el rango de 4447 a 4471 ringgit, según el analista técnico de Reuters Wang Tao.

(1 dólar = 4,2240 ringgit)

(Información de Dewi Kurniawati; edición de Harikrishnan Nair; edición en español de Paula Villalba)