Aceites vegetales: la palma cae ante la incertidumbre sobre la demanda y las elevadas existencias

KUALA LUMPUR, 15 oct (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio caían por cuarta sesión consecutiva el miércoles ante la preocupación por la escasa demanda y los elevados inventarios, mientras que las crecientes tensiones comerciales entre Estados Unidos y China también.

El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en enero en la Bolsa de Derivados de la Bolsa de Malasia bajaba 8 ringgit, o un 0,18%, a 4488 ringgit (US$1062,75) la tonelada métrica en la pausa del mediodía.

Las perspectivas de crecimiento de la demanda en el cuarto trimestre siguen siendo inciertas, en un momento en que muchos compradores prefieren esperar a que bajen los precios antes de comprar, dijo Paramalingam Supramaniam, director de la correduría Pelindung Bestari, en Selangor.

"Con las existencias finales todavía elevadas y la tregua entre China y EEUU en riesgo potencial de colapso, el mercado sigue siendo vulnerable a una presión vendedora intermitente", añadió Supramaniam.

Las existencias de aceite de palma de Malasia alcanzaron en septiembre su nivel más alto en casi dos años, según mostraron la semana pasada datos del regulador del sector. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian caía un 0,24%, mientras que el de aceite de palma perdía un 0,62%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago avanzaban un 0,47%.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles competidores, mientras compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales.

Los precios del crudo descendían en las primeras operaciones, ampliando las pérdidas de la sesión anterior, mientras los inversores sopesaban la advertencia de la Agencia Internacional de la Energía de un exceso de oferta en 2026 y las tensiones comerciales entre EEUU y China que podrían afectar a la demanda.

La debilidad de los futuros del crudo hace de la palma una opción menos atractiva como materia prima del biodiésel.

El ringgit, moneda de cambio de la palma, se apreciaba un 0,17% frente al dólar, encareciendo ligeramente el producto para los compradores en divisas.

Indonesia podría regular las exportaciones de aceite de palma crudo para garantizar un suministro interno suficiente para producir biodiésel, según dijo su ministro de Energía.

Malasia ha rebajado su precio de referencia del aceite de palma crudo de noviembre a un nivel que mantiene el derecho de exportación en el 10%.

El aceite de palma podría caer hasta los 4401 ringgit por tonelada, en un momento en que ha roto el soporte de los 4484 ringgit, según el analista técnico de Reuters Wang Tao.

(1 dólar = 4,2230 ringgit)

(Información de Ashley Tang; edición de Subhranshu Sahu y Eileen Soreng; editado en español por Patrycja Dobrowolska)