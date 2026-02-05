ACEITES VEGETALES-La palma cae ante la presión de los aceites de Dalian y el temor por la demanda

YAKARTA, 5 feb (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma de Malasia descendían el jueves, en consonancia con ⁠la debilidad de los ⁠aceites vegetales de Dalian, lastrados por las preocupaciones sobre la demanda en un contexto de fortaleza del ringgit. El contrato de referencia ⁠del aceite ‌de ​palma para entrega en abril en la Bolsa de Derivados de Malasia perdía ​27 ringgit, o un 0,64%, hasta situarse en 4.198 ringgit (1.063,86 dólares) por ‌tonelada métrica al mediodía.

"El mercado está buscando ‌una base; la fortaleza ​del ringgit no ayuda mucho. Hasta ahora, la demanda es motivo de preocupación, especialmente para los próximos meses"

, dijo Paramalingam Supramaniam, director del bróker Pelindung Bestari, en Selangor.

El ringgit malasio, la moneda de contratación del comercio, alcanzó su nivel más alto desde abril de 2018 el 28 de enero y se ha fortalecido frente al dólar estadounidense en ⁠los últimos meses, lo que encarece la palma para los tenedores de divisas extranjeras. El jueves, ​el ringgit bajaba un 0,41% frente al dólar.

"Sin embargo, la menor producción en enero, que también se extenderá a febrero, respaldará los precios de la palma", dijo Supramaniam. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian descendía un 0,49%, mientras que su contrato de aceite de palma perdía un 1,09%. Los ⁠precios del aceite de soja en la Bolsa de Comercio de Chicago mostraban pocos ​cambios, con un alza del 0,09%.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles rivales, ya que compite por una cuota del mercado mundial ‍de aceites vegetales.

Las existencias de aceite de palma de Malasia pondrán fin en enero a una racha alcista de 10 meses, ya que las exportaciones aumentaron durante una desaceleración estacional de la producción, según una encuesta de Reuters. El aceite de palma se muestra ​neutral en un rango de 4.201-4.254 ringgit por tonelada métrica, y una ruptura podría sugerir una dirección, según el analista técnico de Reuters Wang Tao.

(1 dólar = 3,9460 ringgit)

(Información de Bernadette Christina; edición ‍de Eileen Soreng y Harikrishnan Nair; edición en español de Paula Villalba)