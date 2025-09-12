Aceites vegetales: la palma cae ante la recogida de beneficios y la subida de los valores

YAKARTA, 12 sep (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio revirtieron las ganancias iniciales y se dirigían a una caída semanal el viernes, mientras que los operadores tomaron ganancias antes de un largo fin de semana festivo, al mismo tiempo que los elevados inventarios también pesaron en la confianza. El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en noviembre en la Bolsa de Derivados de Bursa Malasia perdía 13 ringgit malasios, o un 0,29%, hasta los 4441 ringgit (US$1055,37) en la pausa del mediodía. Al principio de la sesión había subido un 0,75%.

En lo que va de semana, el contrato ha bajado un 0,16%.

El mercado permanecerá cerrado los días 15 y 16 de septiembre por festivo.

“Los futuros se están desprendiendo de la reciente subida debido al debilitamiento de Dalian, a los débiles datos del Malaysian Palm Oil Board (MPOB), a la ralentización de las exportaciones y al próximo puente festivo”, declaró un operador de Kuala Lumpur.

Las existencias de aceite de palma de Malasia alcanzaron su nivel más alto en 20 meses a finales de agosto, debido al aumento de la producción y al ligero descenso de las exportaciones, según datos de la MPOB publicados esta semana. Los contratos más activos de aceite de soja de Dalian y de aceite de palma también recortaron sus ganancias anteriores y subían un 0,6% y un 0,69%, respectivamente. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago (CBOT) perdían un 0,31%.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles competidores, mientras que compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales.

La soja, el maíz y el trigo de Chicago se encaminaban hacia ganancias semanales, mientras los operadores ajustaban posiciones a la espera de un informe clave sobre la oferta y la demanda en Estados Unidos.

(US$1 = 4,2080 ringgit) (Información de Dewi Kurniawati; edición de Eileen Soreng; editado en español por Irene Martínez)