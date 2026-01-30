ACEITES VEGETALES: La palma cae ante la toma de beneficios, pero apunta a ganancias semanales

YAKARTA, 30 ene (Reuters) - Los futuros del aceite de palma de Malasia ampliaban sus pérdidas el viernes mientras los inversores recogían beneficios antes del fin de semana y seguían las caídas de las bolsas de Dalian y Chicago, aunque los precios se mantenían en camino de registrar su cuarta subida semanal consecutiva. El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en abril en la Bolsa de Derivados de Malasia bajaba 69 ringgit, o un 1,6%, hasta situarse en 4.248 ringgit (US$1.079,54) la tonelada métrica al mediodía.

Los futuros han registrado una ganancia semanal del 1,75% hasta ahora. "Los futuros de hoy se vieron afectados por una ola de recogida de beneficios previa al fin de semana y también siguieron la tendencia bajista del aceite de soja de Dalian y Chicago tras su reciente repunte", dijo un operador con sede en Kuala Lumpur. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian caía un 1,2%, mientras que su contrato de aceite de palma perdía un 1,11%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Comercio de Chicago bajaban un 0,8%.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles rivales, ya que compite por una cuota del mercado global de aceites vegetales. Sin embargo, las pérdidas se veían limitadas por la debilidad del ringgit, la moneda con la que se comercializa el aceite de palma, que caía un 0,25% frente al dólar, lo que abarataba la materia prima para los compradores que disponen de divisas extranjeras. Los precios del petróleo descendían más de un 1% el viernes desde máximos de varios meses, aunque se encaminan hacia sus ganancias más sustanciales en años, mientras la prima de riesgo se disparaba debido a un posible ataque de Estados Unidos a Irán que podría interrumpir el suministro.

La debilidad de los futuros del crudo hace que la palma sea una opción menos atractiva como materia prima para el biodiésel.

El aceite de palma FCPOc3 podría volver a poner a prueba la resistencia en 4.343 ringgit por tonelada métrica, probablemente tras una ligera corrección hasta el rango de 4.272-4.299 ringgit, según el analista técnico de Reuters Wang Tao.

(1 dólar = 3,9350 ringgit)

(Información de Dewi Kurniawati; edición de Ronojoy Mazumdar y Sonia Cheema; editado en español por Patrycja Dobrowolska)