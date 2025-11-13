ACEITES VEGETALES La palma cae ante las expectativas de aumento de oferta y la debilidad de la oleína de Dalian

KUALA LUMPUR, 13 nov (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio bajaban el jueves, debido a las expectativas de aumento de la producción y a la debilidad de la oleína de palma de Dalian. El contrato de referencia de aceite de palma para entrega en enero en la Bolsa de Derivados de Bursa Malasia descendía 4 ringgit, o un 0,1%, a 4.120 ringgit (US$975,38) la tonelada métrica en la pausa del mediodía.

El mercado cotizaba a la baja, presionado por las preocupaciones sobre el aumento de la producción y la oleína de palma de Dalian más débil durante las horas de negociación de Asia, dijo Anilkumar Bagani, jefe de investigación del bróker de aceite vegetal Sunvin Group, en Mumbái.

"Existe el riesgo de que la producción de aceite de palma de Malasia supere los 20.000.000 de toneladas este año y la producción de aceite de palma de Indonesia también ha experimentado un crecimiento de dos dígitos hasta el momento", dijo, añadiendo que la caída de los precios del crudo y la fortaleza del ringgit estaban presionando aún más los precios del aceite de palma.

Se espera que la producción de aceite de palma crudo de Malasia supere los 20.000.000 de toneladas por primera vez en 2025, apoyada por un clima favorable, la mejora de la oferta de mano de obra y nuevas plantaciones de mayor rendimiento, dijeron responsables de comercio e industria a Reuters.

La producción de aceite de palma de Indonesia de enero a septiembre fue de más de 43.000.000 de toneladas, un aumento anual del 11%, dijo el presidente de la Asociación de Aceite de Palma de Indonesia (GAPKI), Eddy Martono. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian subía un 0,31%, mientras que el de aceite de palma perdía un 0,14%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago se revalorizaban un 0,3%.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles rivales, ya que compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales.

Los precios del petróleo bajaban, ampliando las pérdidas de la sesión anterior, después de que un informe que mostraba el aumento de los inventarios de crudo en EEUU reforzara la preocupación de que la oferta mundial es más que suficiente para satisfacer la demanda actual de combustible.

La debilidad de los futuros del crudo hace que la palma sea una opción menos atractiva como materia prima del biodiésel. El ringgit, moneda de cambio de la palma, se fortalecía un 0,12% frente al dólar, encareciendo el producto para los compradores con divisas extranjeras.

Se espera que el aceite de palma caiga a un rango de 3.991 ringgit a 4.034 ringgit por tonelada, impulsado por una onda (5), dijo el analista técnico de Reuters Wang Tao.

(1 $ = 4,2240 ringgit)

(Información de Ashley Tang; edición de Subhranshu Sahu; edición en español de María Bayarri Cárdenas)