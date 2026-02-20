ACEITES VEGETALES: la palma cae impulsada por la debilidad del aceite de soja

KUALA LUMPUR, 20 feb (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma de Malasia caían el viernes, presionados por la debilidad del aceite de soja y las preocupaciones sobre el exceso de producción, mientras los operadores esperaban los datos de exportación para obtener más indicaciones. El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en mayo en la Bolsa de Derivados de Malasia retrocedía 12 ringgit, o un 0,29%, hasta los 4.105 ringgit (US$1.050,95) por tonelada métrica al mediodía.

El contrato ha subido un 2% en lo que va de semana y está a punto de romper una racha de dos semanas de pérdidas. El mercado está centrado en las exportaciones de aceite de palma del 1 al 20 de febrero, así como en los datos de producción, incluidas las estimaciones para el mes completo, según Anilkumar Bagani, director de análisis de materias primas del Sunvin Group, en Bombay.

Se espera que los inspectores de carga publiquen sus estimaciones de exportación de productos de aceite de palma de Malasia para el periodo comprendido entre el 1 y el 20 de febrero durante el día.

"La fuerte caída de la base del aceite de soja sudamericano también ha provocado el descenso de los precios del aceite de palma, mientras que la ausencia de los mercados chinos, así como la preocupación por una cosecha temprana de aceite de palma en Malasia e Indonesia antes del Ramadán, también han contribuido a la caída", dijo Bagani.

La posible venta agresiva por parte de los exportadores indonesios que buscan evitar los gravámenes adicionales a la exportación en marzo también contribuyó a la presión a la baja sobre los precios del aceite de palma, añadió.

Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Comercio de Chicago

bajaban un 0,5%. La Bolsa de Materias Primas de Dalian permanece cerrada por los festivos del Año Nuevo Lunar.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles competidores, ya que compite por una cuota del mercado mundial de aceites vegetales.

Los precios del crudo subían debido al aumento de la preocupación por el conflicto entre Estados Unidos e Irán, después de que Washington afirmó que Teherán sufrirá graves consecuencias si no acepta un acuerdo sobre su actividad nuclear en cuestión de días.

El fortalecimiento de los futuros del crudo hace que la palma sea una opción más atractiva como materia prima para el biodiésel. El ringgit, la moneda con la que se comercializa el aceite de palma, avanzaba un 0,03% frente al dólar, lo que encarecía ligeramente la materia prima para los compradores que disponen de divisas extranjeras.

El aceite de palma podría poner a prueba la resistencia en 4.169 ringgit por tonelada métrica, cuya superación podría llevar a una subida hasta los 4.235 ringgit, según el analista técnico de Reuters Wang Tao.

(1 dólar = 3,9060 ringgit)

(Información de Ashley Tang; edición de Harikrishnan Nair y Ronojoy Mazumdar; editado en español por Patrycja Dobrowolska)